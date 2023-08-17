https://ria.ru/20230817/lifty-1890535628.html

Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года

Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года - РИА Новости, 17.08.2023

Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года

Специалисты Комплекса городского хозяйства с начала этого года заменили в столичных медучреждениях около 240 лифтов, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:08

2023-08-17T09:08

2023-08-17T09:08

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства с начала этого года заменили в столичных медучреждениях около 240 лифтов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках реализации программы "Развитие здравоохранения города Москвы" выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что замена лифтов всегда проводится поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами. "Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подъемные устройства оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при нештатной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Новые медицинские лифты оснащены отечественными механизмами, компонентами и узлами, поэтому сложности с их обслуживанием исключены.

https://realty.ria.ru/20230814/polikliniki-1890015271.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков