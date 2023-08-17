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Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года
Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года - РИА Новости, 17.08.2023
Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года
Специалисты Комплекса городского хозяйства с начала этого года заменили в столичных медучреждениях около 240 лифтов, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:08
2023-08-17T09:08
2023-08-17T09:08
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства с начала этого года заменили в столичных медучреждениях около 240 лифтов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках реализации программы "Развитие здравоохранения города Москвы" выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что замена лифтов всегда проводится поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами. "Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подъемные устройства оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при нештатной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Новые медицинские лифты оснащены отечественными механизмами, компонентами и узлами, поэтому сложности с их обслуживанием исключены.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года
Заммэра Бирюков: 238 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала этого года
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства с начала этого года заменили в столичных медучреждениях около 240 лифтов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В рамках реализации программы "Развитие здравоохранения города Москвы" выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу. Объекты здравоохранения оснащены новым лифтовым оборудованием, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что замена лифтов всегда проводится поэтапно, чтобы работники и пациенты не испытывали затруднений при перемещении между этажами.
«
"Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъемность и увеличенные размеры дверных проемов, что позволяет перевозить пациентов на каталках и реанимационных кроватях. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки. Предусмотрены опции для маломобильных граждан: поручни, устройство речевых объявлений, кнопки управления с азбукой Брайля", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подъемные устройства оборудованы вентиляцией и обеззараживающими УФ-рециркуляторами в кабине, системой бесперебойного питания и особым режимом эвакуации: при нештатной ситуации лифт не останавливается, а спускается на ближайший этаж и открывает двери. Новые медицинские лифты оснащены отечественными механизмами, компонентами и узлами, поэтому сложности с их обслуживанием исключены.
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