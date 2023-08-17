Киево-Печерская лавра обратилась за правовой защитой, заявил адвокат
Адвокат: Киево-Печерская лавра обратилась за защитой после захвата корпусов
© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киево-Печерская лавра обратилась к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры и нарушения конституционных прав монахов, написал в телеграм-канале адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви Никита Чекман.
"Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции и без вступившего в законную силу судебного решения самоуправно, без каких-либо правовых оснований, пытается произвести опечатку корпусов №57 и №58 Нижней Лавры. В интересах монастыря в связи с противоправными действиями предоставлено обращение к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
Кроме того, по словам адвоката, подано обращение о совершении уголовного правонарушения в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве. По его словам, комиссия заповедника и сотрудники полиции охраны нарушают свободу передвижения людей и свободный выбор места жительства.
В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. В заповеднике заявили, что доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей будет прекращен с утра 11 августа, это продлится до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса. После оглашения этого ограничения часть верующих осталась ночевать в одном из храмов Лавры.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке - древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.