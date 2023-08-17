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Киево-Печерская лавра обратилась за правовой защитой, заявил адвокат - РИА Новости, 17.08.2023
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Религия
 
18:56 17.08.2023 (обновлено: 19:11 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/lavra-1890692604.html
Киево-Печерская лавра обратилась за правовой защитой, заявил адвокат
Киево-Печерская лавра обратилась за правовой защитой, заявил адвокат - РИА Новости, 17.08.2023
Киево-Печерская лавра обратилась за правовой защитой, заявил адвокат
Киево-Печерская лавра обратилась к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры и... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:56
2023-08-17T19:11
украина
киев
русская православная церковь
верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киево-Печерская лавра обратилась к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры и нарушения конституционных прав монахов, написал в телеграм-канале адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви Никита Чекман. "Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции и без вступившего в законную силу судебного решения самоуправно, без каких-либо правовых оснований, пытается произвести опечатку корпусов №57 и №58 Нижней Лавры. В интересах монастыря в связи с противоправными действиями предоставлено обращение к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека", - написал Чекман в своем телеграм-канале. Кроме того, по словам адвоката, подано обращение о совершении уголовного правонарушения в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве. По его словам, комиссия заповедника и сотрудники полиции охраны нарушают свободу передвижения людей и свободный выбор места жительства. В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. В заповеднике заявили, что доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей будет прекращен с утра 11 августа, это продлится до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса. После оглашения этого ограничения часть верующих осталась ночевать в одном из храмов Лавры. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке - древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.
https://ria.ru/20230815/lavra-1890117128.html
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украина, киев, русская православная церковь, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Украина, Киев, Русская православная церковь, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Киево-Печерская лавра обратилась за правовой защитой, заявил адвокат

Адвокат: Киево-Печерская лавра обратилась за защитой после захвата корпусов

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киево-Печерская лавра обратилась к уполномоченному парламента Украины по правам человека и в Госбюро расследований по факту захвата корпусов Нижней лавры и нарушения конституционных прав монахов, написал в телеграм-канале адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви Никита Чекман.
"Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" при содействии полиции и без вступившего в законную силу судебного решения самоуправно, без каких-либо правовых оснований, пытается произвести опечатку корпусов №57 и №58 Нижней Лавры. В интересах монастыря в связи с противоправными действиями предоставлено обращение к уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека", - написал Чекман в своем телеграм-канале.
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15 августа, 09:24
Кроме того, по словам адвоката, подано обращение о совершении уголовного правонарушения в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве. По его словам, комиссия заповедника и сотрудники полиции охраны нарушают свободу передвижения людей и свободный выбор места жительства.
В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. В заповеднике заявили, что доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей будет прекращен с утра 11 августа, это продлится до тех пор, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность все корпуса. После оглашения этого ограничения часть верующих осталась ночевать в одном из храмов Лавры.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке - древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.
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Вчера, 13:20
 
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