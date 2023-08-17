https://ria.ru/20230817/kudryavtseva-1890611557.html
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля - РИА Новости, 17.08.2023
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля
Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:07
2023-08-17T14:07
2023-08-17T14:50
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса. "Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу, — написала Кудрявцева. — Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо. Шанель ты наша". Текст знаменитость проиллюстрировала снимками известного стилиста в странных, на ее взгляд, образах. Позже телеведущая опубликовала скрин комментария одного из своих подписчиков, который написал о Рогове: "У меня дед на огород так ходит". Сам стилист на слова Кудрявцевой пока не отреагировал. Несколько дней назад стилист и ведущий Александр Рогов в беседе с Анастасией Ивлеевой обсудил "безвкусную эстраду". В свой топ-5 он включил Митю Фомина, Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову и Леру Кудрявцеву. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, лера кудрявцева, стиль жизни, россия, анастасия ивлеева, митя фомин
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лера Кудрявцева, Стиль жизни, Россия, Анастасия Ивлеева, Митя Фомин
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля
Лера Кудрявцева поставила на место Александра Рогова за критику ее стиля
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса.
«
"Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу, — написала Кудрявцева. — Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо. Шанель ты наша".
Текст знаменитость проиллюстрировала снимками известного стилиста в странных, на ее взгляд, образах.
Позже телеведущая опубликовала скрин комментария одного из своих подписчиков, который написал о Рогове: "У меня дед на огород так ходит".
Сам стилист на слова Кудрявцевой пока не отреагировал.
Несколько дней назад стилист и ведущий Александр Рогов в беседе с Анастасией Ивлеевой обсудил "безвкусную эстраду". В свой топ-5 он включил Митю Фомина, Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову и Леру Кудрявцеву.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
"Испанский стыд": Бузову раскритиковали за образ и танец в телешоу