https://ria.ru/20230817/kudryavtseva-1890611557.html

"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля

"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля - РИА Новости, 17.08.2023

"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:07

2023-08-17T14:07

2023-08-17T14:50

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса. "Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу, — написала Кудрявцева. — Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо. Шанель ты наша". Текст знаменитость проиллюстрировала снимками известного стилиста в странных, на ее взгляд, образах. Позже телеведущая опубликовала скрин комментария одного из своих подписчиков, который написал о Рогове: "У меня дед на огород так ходит". Сам стилист на слова Кудрявцевой пока не отреагировал. Несколько дней назад стилист и ведущий Александр Рогов в беседе с Анастасией Ивлеевой обсудил "безвкусную эстраду". В свой топ-5 он включил Митю Фомина, Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову и Леру Кудрявцеву. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20201016/kritika-1580197420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, лера кудрявцева, стиль жизни, россия, анастасия ивлеева, митя фомин