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"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля - РИА Новости, 17.08.2023
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Шоубиз
 
14:07 17.08.2023 (обновлено: 14:50 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kudryavtseva-1890611557.html
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля - РИА Новости, 17.08.2023
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля
Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:07
2023-08-17T14:50
шоубиз
новости шоу-бизнеса
лера кудрявцева
стиль жизни
россия
анастасия ивлеева
митя фомин
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса. "Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу, — написала Кудрявцева. — Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо. Шанель ты наша". Текст знаменитость проиллюстрировала снимками известного стилиста в странных, на ее взгляд, образах. Позже телеведущая опубликовала скрин комментария одного из своих подписчиков, который написал о Рогове: "У меня дед на огород так ходит". Сам стилист на слова Кудрявцевой пока не отреагировал. Несколько дней назад стилист и ведущий Александр Рогов в беседе с Анастасией Ивлеевой обсудил "безвкусную эстраду". В свой топ-5 он включил Митю Фомина, Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову и Леру Кудрявцеву. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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новости шоу-бизнеса, лера кудрявцева, стиль жизни, россия, анастасия ивлеева, митя фомин
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лера Кудрявцева, Стиль жизни, Россия, Анастасия Ивлеева, Митя Фомин
"Шанель ты наша": Кудрявцева резко ответила Рогову за критику своего стиля

Лера Кудрявцева поставила на место Александра Рогова за критику ее стиля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ 2017" в номинации "Вечерний прайм"
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в номинации Вечерний прайм - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram* ответила стилисту Александру Рогову, который недавно обвинил знаменитость в отсутствии вкуса.
© Фото : из соцсетей ведущей Леры КудрявцевойЛера Кудрявцева ответила Александру Рогову на критику своего стиля
Лера Кудрявцева ответила Александру Рогову на критику своего стиля - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : из соцсетей ведущей Леры Кудрявцевой
Лера Кудрявцева ответила Александру Рогову на критику своего стиля
«
"Няша — Саша. Всех научит как надо одеваться. Мяу, — написала Кудрявцева. — Стилистов развелось со своими экспертными мнениями уж больно много. Научит он нас всех как надо. Шанель ты наша".
Текст знаменитость проиллюстрировала снимками известного стилиста в странных, на ее взгляд, образах.
Позже телеведущая опубликовала скрин комментария одного из своих подписчиков, который написал о Рогове: "У меня дед на огород так ходит".
Сам стилист на слова Кудрявцевой пока не отреагировал.
Несколько дней назад стилист и ведущий Александр Рогов в беседе с Анастасией Ивлеевой обсудил "безвкусную эстраду". В свой топ-5 он включил Митю Фомина, Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Анастасию Волочкову и Леру Кудрявцеву.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЛера КудрявцеваСтиль жизниРоссияАнастасия ИвлееваМитя Фомин
 
 
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