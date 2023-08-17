https://ria.ru/20230817/krym-1890537294.html

Жителей Крыма предупредили о звуках взрывов из-за работы саперов

Жителей Крыма предупредили о звуках взрывов из-за работы саперов - РИА Новости, 17.08.2023

Жителей Крыма предупредили о звуках взрывов из-за работы саперов

В различных районах Крыма в четверг будет проводиться уничтожение взрывоопасных предметов, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:21

2023-08-17T09:21

2023-08-17T09:26

безопасность

олег крючков

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. В различных районах Крыма в четверг будет проводиться уничтожение взрывоопасных предметов, возможны звуки взрывов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 15.00 до 17.00, пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, с. Ячменное и с. Бондаренково, Ленинский район с 10.00 до 14.00. Возможны звуки взрывов", - написал Крючков.Он также призвал всех сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

https://ria.ru/20230816/ataka-1890353524.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, олег крючков, республика крым