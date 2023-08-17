https://ria.ru/20230817/kosovo-1890567942.html

Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра"

Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра" - РИА Новости, 17.08.2023

Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра"

Сербы протестуют перед зданием муниципалитета Лепосавич на севере Косово, куда приехал "заместитель министра по делам общин и возвращению" самопровозглашенной... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:42

2023-08-17T11:42

2023-08-17T11:45

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БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Сербы протестуют перед зданием муниципалитета Лепосавич на севере Косово, куда приехал "заместитель министра по делам общин и возвращению" самопровозглашенной республики Радойица Радомирович, сообщил портал Kosovo online. "Он с группой около десяти молодых людей около 6.00 (7.00 мск - ред.) в сопровождении сотрудников полиции вошел в здание муниципалитета. Граждане, которые уже несколько месяцев протестуют против нахождения там, по их словам, нелегитимного албанского мэра, возмущены приездом Радомировича и требуют от контингента НАТО KFOR не пропускать никого в здание", - передает портал Kosovo online, который разместил видео протеста. Миссия КФОР накануне сообщила об увеличении активности в крае в связи с ротацией подразделений. Ожидается, что к осени итальянского генерал-майора Анджело Микеле Ристучча во главе контингента НАТО сменит турецкий командующий. На севере Косово и Метохии свыше двух месяцев продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые местные сербы бойкотировали.

https://ria.ru/20230816/kosovo-1890325397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, косово, нато, сербия