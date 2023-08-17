Рейтинг@Mail.ru
Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра" - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 17.08.2023 (обновлено: 11:45 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kosovo-1890567942.html
Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра"
Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра" - РИА Новости, 17.08.2023
Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра"
Сербы протестуют перед зданием муниципалитета Лепосавич на севере Косово, куда приехал "заместитель министра по делам общин и возвращению" самопровозглашенной... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:42
2023-08-17T11:45
в мире
косово
нато
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875189473_0:52:1546:922_1920x0_80_0_0_046ad3c78b8453a590ec1ae4b689801c.jpg
БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Сербы протестуют перед зданием муниципалитета Лепосавич на севере Косово, куда приехал "заместитель министра по делам общин и возвращению" самопровозглашенной республики Радойица Радомирович, сообщил портал Kosovo online. "Он с группой около десяти молодых людей около 6.00 (7.00 мск - ред.) в сопровождении сотрудников полиции вошел в здание муниципалитета. Граждане, которые уже несколько месяцев протестуют против нахождения там, по их словам, нелегитимного албанского мэра, возмущены приездом Радомировича и требуют от контингента НАТО KFOR не пропускать никого в здание", - передает портал Kosovo online, который разместил видео протеста. Миссия КФОР накануне сообщила об увеличении активности в крае в связи с ротацией подразделений. Ожидается, что к осени итальянского генерал-майора Анджело Микеле Ристучча во главе контингента НАТО сменит турецкий командующий. На севере Косово и Метохии свыше двух месяцев продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые местные сербы бойкотировали.
https://ria.ru/20230816/kosovo-1890325397.html
косово
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875189473_166:0:1511:1009_1920x0_80_0_0_9e2fa4fc89f65d57332387db777584e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, нато, сербия
В мире, Косово, НАТО, Сербия
Сербы на севере Косово протестуют против визита косовского "замминистра"

Сербы на севере Косово протестуют против визита "замминистра" Радомировича

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкКордон миротворцев из миссии НАТО KFOR на севере Косово
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR на севере Косово - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR на севере Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 авг - РИА Новости. Сербы протестуют перед зданием муниципалитета Лепосавич на севере Косово, куда приехал "заместитель министра по делам общин и возвращению" самопровозглашенной республики Радойица Радомирович, сообщил портал Kosovo online.
«
"Он с группой около десяти молодых людей около 6.00 (7.00 мск - ред.) в сопровождении сотрудников полиции вошел в здание муниципалитета. Граждане, которые уже несколько месяцев протестуют против нахождения там, по их словам, нелегитимного албанского мэра, возмущены приездом Радомировича и требуют от контингента НАТО KFOR не пропускать никого в здание", - передает портал Kosovo online, который разместил видео протеста.
Миссия КФОР накануне сообщила об увеличении активности в крае в связи с ротацией подразделений. Ожидается, что к осени итальянского генерал-майора Анджело Микеле Ристучча во главе контингента НАТО сменит турецкий командующий.
На севере Косово и Метохии свыше двух месяцев продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенными сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые местные сербы бойкотировали.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе
16 августа, 05:25
 
В миреКосовоНАТОСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала