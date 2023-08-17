https://ria.ru/20230817/koran-1890679615.html

Премьер-министр Швеции назвал акцию с сожжением Корана неуместной

Премьер-министр Швеции назвал акцию с сожжением Корана неуместной - РИА Новости, 17.08.2023

Премьер-министр Швеции назвал акцию с сожжением Корана неуместной

Участвующие в акциях с сожжением Корана "должны задуматься", так как не все законное является уместным, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:44

2023-08-17T17:44

2023-08-17T17:47

швеция

иран

стокгольм (город)

ульф кристерссон

организация исламского сотрудничества

происшествия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Участвующие в акциях с сожжением Корана "должны задуматься", так как не все законное является уместным, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после сообщений об анонсе очередной акции с сожжением Корана, планируемой в пятницу. В четверг газета Aftonbladet сообщила, что шведская полиция разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана, которая планируется в пятницу, акция пройдет у посольства Ирана в Стокгольме. "У нас есть тот закон, который у нас есть. Когда я говорю, что люди должны задуматься, это означает, что не все, что является законным, уместно. Если вы заботитесь о ситуации с безопасностью в Швеции, то нужно подумать, хорошо ли то, что вы делаете, для нашей страны или нет", - сказал премьер на пресс-конференции, посвященной повышению уровня террористической угрозы в Швеции. В четверг Служба госбезопасности Швеции сообщила, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230628/putin-1880984638.html

швеция

иран

стокгольм (город)

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швеция, иран, стокгольм (город), ульф кристерссон, организация исламского сотрудничества, происшествия