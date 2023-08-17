https://ria.ru/20230817/kontrnastuplenie-1890638179.html

Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины

Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины - РИА Новости, 17.08.2023

Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:21

2023-08-17T15:21

2023-08-17T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сеймур херш

центральное разведывательное управление (цру)

энтони блинкен

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом, сообщает на сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Он (Блинкен - ред) узнал от агентства (ЦРУ - ред.), что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору", - приводит Херш слова сотрудника американских спецслужб на своем сайте. Источник Херша также сказал, что Блинкен хотел примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Блинкен хотел совершить нечто похожее в отношении конфликта на Украине. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230814/ukraina-1889880837.html

https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html

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в мире, украина, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), энтони блинкен