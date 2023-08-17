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Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины - РИА Новости, 17.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/kontrnastuplenie-1890638179.html
Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины
Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины - РИА Новости, 17.08.2023
Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:21
2023-08-17T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сеймур херш
центральное разведывательное управление (цру)
энтони блинкен
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом, сообщает на сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Он (Блинкен - ред) узнал от агентства (ЦРУ - ред.), что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору", - приводит Херш слова сотрудника американских спецслужб на своем сайте. Источник Херша также сказал, что Блинкен хотел примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Блинкен хотел совершить нечто похожее в отношении конфликта на Украине. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1889880837.html
https://ria.ru/20230814/kontrnastup-1889601446.html
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в мире, украина, сеймур херш, центральное разведывательное управление (цру), энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сеймур Херш, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Энтони Блинкен
Херш: ЦРУ сообщило Блинкену о вероятности провала наступления Украины

Херш: ЦРУ предупредило Блинкена о вероятности провала контрнаступления Украины

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что украинское контрнаступление не увенчается успехом, сообщает на сайте американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«
"Он (Блинкен - ред) узнал от агентства (ЦРУ - ред.), что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору", - приводит Херш слова сотрудника американских спецслужб на своем сайте.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Болтон обвинил Запад в неудачах Киева в контрнаступлении
14 августа, 08:41
Источник Херша также сказал, что Блинкен хотел примерить мантию своего предшественника, Генри Киссинджера, который заключил в 1973 году Парижское мирное соглашение, положившее конец Вьетнамской войне. Блинкен хотел совершить нечто похожее в отношении конфликта на Украине.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСеймур ХершЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Энтони Блинкен
 
 
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