https://ria.ru/20230817/konkurs-1890711660.html
Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье
Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье - РИА Новости, 17.08.2023
Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье
Около 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 20 стран мира и 82 регионов России приехали на Гранд-финал Международного конкурса-премии... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:25
2023-08-17T21:25
2023-08-17T21:25
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владимир владимиров
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россия
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СТАВРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Около 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 20 стран мира и 82 регионов России приехали на Гранд-финал Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "Кардо", который открылся в четверг в Ставрополе на площади Ленина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. В столице Ставрополья собрались лучшие представители уличной культуры и спорта, которые в течение 7 месяцев проходили различные отборочные туры, состязания и спортивные квалификации. В течении трех конкурсных дней среди них будут определены сильнейшие в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. В рамках каждого направления пройдут зрелищные состязания, также участников ждут образовательные мероприятия. Конкурс завершится 20 августа церемонией награждения. "Мы очень готовились к этому событию, чтобы нашим гостям понравился Ставрополь, понравился Ставропольский край и та атмосфера творчества, спортивного азарта, которая сегодня здесь царит. Сегодня Ставрополье принимает самую талантливую молодежь в области уличной культуры и спорта. Наш край стал площадкой для их творческого развития и общения. Такие события объединяют народы, делают ближе людей, живущих за тысячи километров друг от друга, говорящих на разных языках. Желаю каждому из вас найти здесь единомышленников и новых друзей. А победителями пусть станут талант и мастерство", – обратился к участникам церемонии открытия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В пресс-службе напомнили, что конкурс-премия "Кардо" зародился шесть лет назад в Ставрополе. Он не раз менял площадки и теперь снова вернулся в родной город. За это время конкурс приобрел мировую известность и популярность. В прошлом году "Кардо" включил в себя одноименный Фонд поддержки талантливой молодежи, а в 2023 году присоединился к платформе "Россия – страна возможностей". "Кардо" также входит в топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов, а также является лауреатом Национальной премии в области событийного туризма "RUSSIAN EVENT AWARDS 2021" и победителем "RUSSIAN EVENT AWARDS 2022" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства". Международный конкурс-премия проводится, в том числе, за счет госпрограммы Ставропольского края "Молодежная политика".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фонд президентских грантов, владимир владимиров, ставрополь, ставропольский край, россия
Ставропольский край, Фонд президентских грантов, Владимир Владимиров, Ставрополь, Ставропольский край, Россия
Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье
Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Около 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 20 стран мира и 82 регионов России приехали на Гранд-финал Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "Кардо", который открылся в четверг в Ставрополе на площади Ленина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
В столице Ставрополья собрались лучшие представители уличной культуры и спорта, которые в течение 7 месяцев проходили различные отборочные туры, состязания и спортивные квалификации. В течении трех конкурсных дней среди них будут определены сильнейшие в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. В рамках каждого направления пройдут зрелищные состязания, также участников ждут образовательные мероприятия. Конкурс завершится 20 августа церемонией награждения.
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"Мы очень готовились к этому событию, чтобы нашим гостям понравился Ставрополь, понравился Ставропольский край
и та атмосфера творчества, спортивного азарта, которая сегодня здесь царит. Сегодня Ставрополье принимает самую талантливую молодежь в области уличной культуры и спорта. Наш край стал площадкой для их творческого развития и общения. Такие события объединяют народы, делают ближе людей, живущих за тысячи километров друг от друга, говорящих на разных языках. Желаю каждому из вас найти здесь единомышленников и новых друзей. А победителями пусть станут талант и мастерство", – обратился к участникам церемонии открытия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
.
В пресс-службе напомнили, что конкурс-премия "Кардо" зародился шесть лет назад в Ставрополе. Он не раз менял площадки и теперь снова вернулся в родной город. За это время конкурс приобрел мировую известность и популярность. В прошлом году "Кардо" включил в себя одноименный Фонд поддержки талантливой молодежи, а в 2023 году присоединился к платформе "Россия – страна возможностей".
"Кардо" также входит в топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов
, а также является лауреатом Национальной премии в области событийного туризма "RUSSIAN EVENT AWARDS 2021" и победителем "RUSSIAN EVENT AWARDS 2022" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства".
Международный конкурс-премия проводится, в том числе, за счет госпрограммы Ставропольского края "Молодежная политика".
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