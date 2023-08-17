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Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье

Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье - РИА Новости, 17.08.2023

Международный конкурс уличной культуры "Кардо" открылся на Ставрополье

Около 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 20 стран мира и 82 регионов России приехали на Гранд-финал Международного конкурса-премии... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:25

2023-08-17T21:25

2023-08-17T21:25

ставропольский край

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владимир владимиров

ставрополь

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СТАВРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Около 2,5 тысячи молодых спортсменов, музыкантов и художников из 20 стран мира и 82 регионов России приехали на Гранд-финал Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "Кардо", который открылся в четверг в Ставрополе на площади Ленина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. В столице Ставрополья собрались лучшие представители уличной культуры и спорта, которые в течение 7 месяцев проходили различные отборочные туры, состязания и спортивные квалификации. В течении трех конкурсных дней среди них будут определены сильнейшие в 10 номинациях: хип-хоп, брейкинг, паркур, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, bmx, скут, диджеинг. В рамках каждого направления пройдут зрелищные состязания, также участников ждут образовательные мероприятия. Конкурс завершится 20 августа церемонией награждения. "Мы очень готовились к этому событию, чтобы нашим гостям понравился Ставрополь, понравился Ставропольский край и та атмосфера творчества, спортивного азарта, которая сегодня здесь царит. Сегодня Ставрополье принимает самую талантливую молодежь в области уличной культуры и спорта. Наш край стал площадкой для их творческого развития и общения. Такие события объединяют народы, делают ближе людей, живущих за тысячи километров друг от друга, говорящих на разных языках. Желаю каждому из вас найти здесь единомышленников и новых друзей. А победителями пусть станут талант и мастерство", – обратился к участникам церемонии открытия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В пресс-службе напомнили, что конкурс-премия "Кардо" зародился шесть лет назад в Ставрополе. Он не раз менял площадки и теперь снова вернулся в родной город. За это время конкурс приобрел мировую известность и популярность. В прошлом году "Кардо" включил в себя одноименный Фонд поддержки талантливой молодежи, а в 2023 году присоединился к платформе "Россия – страна возможностей". "Кардо" также входит в топ-100 лучших проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов, а также является лауреатом Национальной премии в области событийного туризма "RUSSIAN EVENT AWARDS 2021" и победителем "RUSSIAN EVENT AWARDS 2022" в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства". Международный конкурс-премия проводится, в том числе, за счет госпрограммы Ставропольского края "Молодежная политика".

https://ria.ru/20230816/promkompleks-1890508768.html

https://ria.ru/20230816/stavropole-1890429843.html

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фонд президентских грантов, владимир владимиров, ставрополь, ставропольский край, россия