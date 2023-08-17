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Херш заявил, что США не изменят подход к конфликту на Украине
Херш заявил, что США не изменят подход к конфликту на Украине - РИА Новости, 17.08.2023
Херш заявил, что США не изменят подход к конфликту на Украине
Подход правительства США к ситуации на Украине не изменится, но завершение конфликта уже близится, заявил в своей статье журналист и лауреат Пулитцеровской... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:41
2023-08-17T15:41
2023-08-17T15:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
джо байден
владимир путин
сеймур херш
сша
нато
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Подход правительства США к ситуации на Украине не изменится, но завершение конфликта уже близится, заявил в своей статье журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Подход Белого дома к конфликту (на Украине - ред.), когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом, будет оставаться прежним. Но конец близок, даже если оценки, выдаваемые Байденом людям, будто сошли со страниц комиксов", - отмечается в статье Херша. В статье публициста, опубликованной на платформе Substack, также рассматривается провалы внешней политики правительства президента США Джо Байдена, в частности, в Нигере и на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230817/ssha-1890613242.html
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украина, россия, джо байден, владимир путин, сеймур херш, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Сеймур Херш, США, НАТО
Херш заявил, что США не изменят подход к конфликту на Украине
Херш: подход Белого дома к украинскому конфликту останется прежним