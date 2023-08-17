https://ria.ru/20230817/kndr-1890683761.html

КНДР готова сотрудничать для решения проблемы голода, заявили в ООН

КНДР готова сотрудничать для решения проблемы голода, заявили в ООН - РИА Новости, 17.08.2023

КНДР готова сотрудничать для решения проблемы голода, заявили в ООН

Власти КНДР признают проблему нехватки продовольствия в стране и сигнализировали о готовности сотрудничать с международным сообществом для ее разрешения, заявил РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:05

2023-08-17T18:05

2023-08-17T18:05

в мире

пхеньян

оон

кндр (северная корея)

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ООН, 17 авг – РИА Новости. Власти КНДР признают проблему нехватки продовольствия в стране и сигнализировали о готовности сотрудничать с международным сообществом для ее разрешения, заявил в четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк. "Имеются данные о том, что в некоторых частях страны свирепствует голод. Власти признают некоторые из этих проблем и заявили о своей открытости к международному сотрудничеству для их разрешения", - сказал Тюрк в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного проблематике КНДР. Между тем, как проинформировал Тюрк, на сегодняшний день Пхеньян в основном отвергает или делает невозможной реализацию международных инициатив в гуманитарной сфере из-за нежелания открывать границы. "Международным гуманитарным организациям, включая Страновой группе ООН, по-прежнему запрещен въезд в страну, как и практически всем другим иностранным гражданам. Хотя в прошлом народ КНДР переживал периоды серьезных экономических трудностей, а иногда – жестоких репрессий, сейчас, по всей видимости, он страдает и от того, и от другого", - резюмировал Тюрк. Согласно его оценкам, из-за ограничений в экономике со стороны государства граждане Северной Кореи сегодня сталкиваются не только с проблемой голода, но и нехватки медицинских препаратов.

https://ria.ru/20230817/kndr-1890629501.html

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, пхеньян, оон, кндр (северная корея)