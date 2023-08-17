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КНДР может снова испытать спутник в конце августа, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023
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14:33 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/kndr-1890622864.html
КНДР может снова испытать спутник в конце августа, пишут СМИ
КНДР может снова испытать спутник в конце августа, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023
КНДР может снова испытать спутник в конце августа, пишут СМИ
КНДР может повторить попытку запустить военный разведывательный спутник в конце августа или в начале сентября, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:33
2023-08-17T14:33
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
желтое море
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СЕУЛ, 17 авг - РИА Новости. КНДР может повторить попытку запустить военный разведывательный спутник в конце августа или в начале сентября, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи. Об этом со ссылкой на доклад разведки сообщил южнокорейский депутат правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом. "Если исправление дефектов провалившегося в прошлый раз военного разведывательного спутника пройдет гладко, он, вероятно, будет запущен в конце августа или начале сентября, чтобы создать атмосферу празднования 75-й годовщины образования режима Северной Кореи 9 сентября", - считают в разведке. По данным разведки, КНДР продолжает эксперименты касательно запуска военного спутника, в особенности для усовершенствования работы двигателя ракеты-носителя. "С июля Северная Корея сконцентрировалась на испытаниях систем зажигания двигателя ради проверки надежности ракеты-носителя. Также были установлены дополнительные спутниковые антенны для слежения за ракетой-носителем и приема данных", - сообщил депутат. Кроме того, по данным разведки, КНДР в последнее время демонстрирует признаки подготовки к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), например, с завода по производству жидкого ракетного топлива часто вывозят топливо. Также наблюдается активная деятельность транспортных средств на объектах по производству твердотопливных ракет, поэтому "ожидаются совместные учения, включая запуск ракет, способных нести тактическое ядерное оружие". КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллиген-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
https://ria.ru/20230815/sotrudnichestvo-1890257650.html
https://ria.ru/20230816/sanktsii-1890473006.html
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), желтое море
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Желтое море
КНДР может снова испытать спутник в конце августа, пишут СМИ

Ренхап: КНДР может снова испытать спутник в конце августа или в сентябре

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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СЕУЛ, 17 авг - РИА Новости. КНДР может повторить попытку запустить военный разведывательный спутник в конце августа или в начале сентября, передает агентство Ренхап со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи.
Об этом со ссылкой на доклад разведки сообщил южнокорейский депутат правящей партии "Гражданская сила" и секретарь парламентского комитета по разведке Ю Сан Бом.
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"Если исправление дефектов провалившегося в прошлый раз военного разведывательного спутника пройдет гладко, он, вероятно, будет запущен в конце августа или начале сентября, чтобы создать атмосферу празднования 75-й годовщины образования режима Северной Кореи 9 сентября", - считают в разведке.
По данным разведки, КНДР продолжает эксперименты касательно запуска военного спутника, в особенности для усовершенствования работы двигателя ракеты-носителя.
"С июля Северная Корея сконцентрировалась на испытаниях систем зажигания двигателя ради проверки надежности ракеты-носителя. Также были установлены дополнительные спутниковые антенны для слежения за ракетой-носителем и приема данных", - сообщил депутат.
Кроме того, по данным разведки, КНДР в последнее время демонстрирует признаки подготовки к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), например, с завода по производству жидкого ракетного топлива часто вывозят топливо. Также наблюдается активная деятельность транспортных средств на объектах по производству твердотопливных ракет, поэтому "ожидаются совместные учения, включая запуск ракет, способных нести тактическое ядерное оружие".
КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллиген-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
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