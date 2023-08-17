https://ria.ru/20230817/klirik-1890564245.html

В РПЦ прокомментировали поступок своего священника в Киеве

В РПЦ прокомментировали поступок своего священника в Киеве - РИА Новости, 17.08.2023

В РПЦ прокомментировали поступок своего священника в Киеве

Заштатный клирик Московской епархии РПЦ Архимандрит Кирилл (Говорун) действовал вопреки решению синода Русской православной церкви, когда сослужил в Киеве с... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:33

2023-08-17T11:33

2023-08-17T11:33

религия

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киев

николай балашов

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украинская православная церковь

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Заштатный клирик Московской епархии РПЦ Архимандрит Кирилл (Говорун) действовал вопреки решению синода Русской православной церкви, когда сослужил в Киеве с представителем Константинопольского патриархата, вопрос канонической ответственности за это нарушение находится в ведении дисциплинарных органов Московской епархии, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов. Ранее Союз православных журналистов сообщил со ссылкой на публикацию в соцсетях миссии "Ставропигия вселенского патриархата в Украине", что архимандрит РПЦ Кирилл (Говорун) 13 августа провел в Андреевском соборе Киева богослужение с епископом Команским Михаилом (Анищенко), представляющим Константинопольский патриархат, и что с ними сослужил "священник" раскольнической ПЦУ Константин Шевченко. Издание также привело фотографии с этого богослужения. "Несомненно, что архимандрит Кирилл, судя по опубликованным фотографиям, нарушил определение священного синода Русской православной церкви от 15 октября 2018 года, согласно которому "впредь до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской православной церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской церкви". Вопрос о канонической ответственности архимандрита Кирилла в связи с этим принадлежит компетенции дисциплинарных органов Московской епархии, заштатным клириком которой он, насколько мне известно, является", - сказал Балашов. Архимандрит Кирилл (Говорун) ранее занимал различные должности в Русской православной церкви, в конце 2000-х возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за вступления Константинополя в общение с представителями украинского духовенства, уклонившимся в раскол и отлученным от церкви. При поддержке Константинопольского патриарха Варфоломея в 2018 году на Украине была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), Варфоломей выдал ПЦУ томос (грамоту) о независимости. ПЦУ создавали из раскольнических структур в противовес канонической Украинской православной церкви. Большинство православных поместных церквей не признали ПЦУ. Также Русская православная церковь заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. После признания ПЦУ Константинополем украинские власти и раскольники усилили давление на Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих: на Украине начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022-23 годах украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: представителей духовенства сажают в тюрьму, храмы УПЦ отбирают или закрывают, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ria.ru/20230815/latviya-1890245847.html

https://ria.ru/20230816/kontrnastup-1890263151.html

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украина, киев, николай балашов, русская православная церковь, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц