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Финалист "Лидеров России" представил проект по кардиохирургической помощи
Финалист "Лидеров России" представил проект по кардиохирургической помощи - РИА Новости, 17.08.2023
Финалист "Лидеров России" представил проект по кардиохирургической помощи
Финалист конкурса "Лидеры России" Владислав Крылов разработал проект по оптимизации кардиохирургической помощи в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:19
2023-08-17T18:19
2023-08-17T18:19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Финалист конкурса "Лидеры России" Владислав Крылов разработал проект по оптимизации кардиохирургической помощи в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе. "Он (проект) направлен на улучшение результатов и сокращение сроков лечения, повышение экономической эффективности, уменьшение эмоционального выгорания сотрудников. Он предполагает изменение внутренней инфраструктуры медучреждений, лечебного процесса и принципов работы персонала", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что одним из инновационных введений будет создание единой хирургической многопрофильной команды, которая позволит не привлекать сторонних специалистов для "коррекции сопутствующих патологий". Конкурс "Лидеры России" проводится в рамках реализации президентской платформы "Россия – страна возможностей". Защита проекта по улучшению кардиохирургической помощи в РФ пройдёт осенью 2023 года в ВШКУ РАНХиГС.
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россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество
Финалист "Лидеров России" представил проект по кардиохирургической помощи
Финалист конкурса "Лидеры России" представил проект кардиохирургической помощи
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Финалист конкурса "Лидеры России" Владислав Крылов разработал проект по оптимизации кардиохирургической помощи в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе.
"Он (проект) направлен на улучшение результатов и сокращение сроков лечения, повышение экономической эффективности, уменьшение эмоционального выгорания сотрудников. Он предполагает изменение внутренней инфраструктуры медучреждений, лечебного процесса и принципов работы персонала", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что одним из инновационных введений будет создание единой хирургической многопрофильной команды, которая позволит не привлекать сторонних специалистов для "коррекции сопутствующих патологий".
Конкурс "Лидеры России" проводится в рамках реализации президентской платформы "Россия – страна возможностей". Защита проекта по улучшению кардиохирургической помощи в РФ пройдёт осенью 2023 года в ВШКУ РАНХиГС.
На реконструкцию центра хирургии Петровского выделено еще более 3 млрд руб