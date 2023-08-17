https://ria.ru/20230817/khirurgiya-1890686968.html

Финалист "Лидеров России" представил проект по кардиохирургической помощи

Финалист "Лидеров России" представил проект по кардиохирургической помощи - РИА Новости, 17.08.2023

Финалист "Лидеров России" представил проект по кардиохирургической помощи

Финалист конкурса "Лидеры России" Владислав Крылов разработал проект по оптимизации кардиохирургической помощи в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:19

2023-08-17T18:19

2023-08-17T18:19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Финалист конкурса "Лидеры России" Владислав Крылов разработал проект по оптимизации кардиохирургической помощи в Российской Федерации, сообщили в пресс-службе. "Он (проект) направлен на улучшение результатов и сокращение сроков лечения, повышение экономической эффективности, уменьшение эмоционального выгорания сотрудников. Он предполагает изменение внутренней инфраструктуры медучреждений, лечебного процесса и принципов работы персонала", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что одним из инновационных введений будет создание единой хирургической многопрофильной команды, которая позволит не привлекать сторонних специалистов для "коррекции сопутствующих патологий". Конкурс "Лидеры России" проводится в рамках реализации президентской платформы "Россия – страна возможностей". Защита проекта по улучшению кардиохирургической помощи в РФ пройдёт осенью 2023 года в ВШКУ РАНХиГС.

https://realty.ria.ru/20230811/rekonstruktsiya-1889492736.html

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россия, здоровье - общество