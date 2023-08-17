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Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей - РИА Новости, 17.08.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
17:14 17.08.2023 (обновлено: 17:15 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kchr-1890671674.html
Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей
Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей - РИА Новости, 17.08.2023
Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей
В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:14
2023-08-17T17:15
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 17 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также посещающего детский сад, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. "Принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тысяч рублей - на каждого ребенка, обучающегося в школе, получающего образование в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад", - написал Темрезов в соцсетях. Глава региона сообщил, что к 1 сентября власти региона решили расширить региональные меры поддержки семей участников СВО - в дополнение к действующим региональным и федеральным мерам, утвержденным президентом России.
https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html
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россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов

Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕРКЕССК, 17 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также посещающего детский сад, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
"Принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тысяч рублей - на каждого ребенка, обучающегося в школе, получающего образование в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад", - написал Темрезов в соцсетях.
Восстановленный мост в Карачаево-Черкесской Республике
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15 августа, 12:15
Глава региона сообщил, что к 1 сентября власти региона решили расширить региональные меры поддержки семей участников СВО - в дополнение к действующим региональным и федеральным мерам, утвержденным президентом России.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид Темрезов
 
 
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