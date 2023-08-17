https://ria.ru/20230817/kchr-1890671674.html

Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей

Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей - РИА Новости, 17.08.2023

Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей

В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:14

2023-08-17T17:14

2023-08-17T17:15

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 17 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также посещающего детский сад, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. "Принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тысяч рублей - на каждого ребенка, обучающегося в школе, получающего образование в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад", - написал Темрезов в соцсетях. Глава региона сообщил, что к 1 сентября власти региона решили расширить региональные меры поддержки семей участников СВО - в дополнение к действующим региональным и федеральным мерам, утвержденным президентом России.

https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рашид темрезов