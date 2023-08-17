https://ria.ru/20230817/kchr-1890671674.html
Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей
Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей - РИА Новости, 17.08.2023
Темрезов: дети участников СВО из КЧР получат по 10 тысяч рублей
В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:14
2023-08-17T17:14
2023-08-17T17:15
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b37e2f2de052aab474004d30f8ef9d9.jpg
ЧЕРКЕССК, 17 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также посещающего детский сад, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. "Принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тысяч рублей - на каждого ребенка, обучающегося в школе, получающего образование в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад", - написал Темрезов в соцсетях. Глава региона сообщил, что к 1 сентября власти региона решили расширить региональные меры поддержки семей участников СВО - в дополнение к действующим региональным и федеральным мерам, утвержденным президентом России.
https://ria.ru/20230815/kchr-1890167352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945783_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_275a6077d8cf414a770b4ca562f918c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 17 авг - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии семьям участников СВО ко Дню знаний выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, обучающегося в школе, ссузе или вузе, а также посещающего детский сад, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов.
"Принял решение семьям участников СВО к 1 сентября выплатить по 10 тысяч рублей - на каждого ребенка, обучающегося в школе, получающего образование в среднем или высшем учебном заведении, а также посещающего детский сад", - написал Темрезов в соцсетях.
Темрезов: в КЧР восстановили и расширили мост в рамках нацпроекта БКД
Глава региона сообщил, что к 1 сентября власти региона решили расширить региональные меры поддержки семей участников СВО - в дополнение к действующим региональным и федеральным мерам, утвержденным президентом России
.