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Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе - РИА Новости, 17.08.2023
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05:08 17.08.2023 (обновлено: 07:20 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/kamchatka-1890524516.html
Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе
Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе - РИА Новости, 17.08.2023
Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе
Сотрудница кафе, пострадавшая при нападении в поселке Сокоч на Камчатке, чувствует себя удовлетворительно, сообщила пресс-служба регионального минздрава со... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:08
2023-08-17T07:20
происшествия
камчатка
елизово
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг – РИА Новости. Сотрудница кафе, пострадавшая при нападении в поселке Сокоч на Камчатке, чувствует себя удовлетворительно, сообщила пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на заместителя главврача Камчатской краевой больницы Олега Кузьменкова."Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное, прошла необходимое обследование, которое проводится в данном случае. Экстренных показаний для экстренного оперативного вмешательства нет. Она проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы", - сообщил Кузьменков. Он добавил, что составлена тактика лечения. Процесс находится на контроле главного врача и администрации клиники. Следственный отдел по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Краснодарского края, зверски избившего сотрудницу кафе. Ему вменяется покушение на убийство. В социальных сетях на Камчатке было распространено видео жестокого избиения женщины в одном из кафе поселка Сокоч Елизовского района. Указывается, что нападавший работал в этом кафе поваром, а пострадавшая официанткой.
https://ria.ru/20230813/izbienie-1889771833.html
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происшествия, камчатка, елизово, россия
Происшествия, Камчатка, Елизово, Россия
Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе

Минздрав: состояние пострадавшей сотрудницы кафе на Камчатке удовлетворительное

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг – РИА Новости. Сотрудница кафе, пострадавшая при нападении в поселке Сокоч на Камчатке, чувствует себя удовлетворительно, сообщила пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на заместителя главврача Камчатской краевой больницы Олега Кузьменкова.
«
"Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное, прошла необходимое обследование, которое проводится в данном случае. Экстренных показаний для экстренного оперативного вмешательства нет. Она проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы", - сообщил Кузьменков.
Он добавил, что составлена тактика лечения. Процесс находится на контроле главного врача и администрации клиники.
Следственный отдел по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Краснодарского края, зверски избившего сотрудницу кафе. Ему вменяется покушение на убийство. В социальных сетях на Камчатке было распространено видео жестокого избиения женщины в одном из кафе поселка Сокоч Елизовского района. Указывается, что нападавший работал в этом кафе поваром, а пострадавшая официанткой.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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13 августа, 08:14
 
ПроисшествияКамчаткаЕлизовоРоссия
 
 
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