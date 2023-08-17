https://ria.ru/20230817/kamchatka-1890524516.html

Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе

Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе - РИА Новости, 17.08.2023

Врачи рассказали о состоянии избитой на Камчатке сотрудницы кафе

Сотрудница кафе, пострадавшая при нападении в поселке Сокоч на Камчатке, чувствует себя удовлетворительно, сообщила пресс-служба регионального минздрава со... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:08

2023-08-17T05:08

2023-08-17T07:20

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг – РИА Новости. Сотрудница кафе, пострадавшая при нападении в поселке Сокоч на Камчатке, чувствует себя удовлетворительно, сообщила пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на заместителя главврача Камчатской краевой больницы Олега Кузьменкова."Состояние пациентки стабильное, удовлетворительное, прошла необходимое обследование, которое проводится в данном случае. Экстренных показаний для экстренного оперативного вмешательства нет. Она проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы", - сообщил Кузьменков. Он добавил, что составлена тактика лечения. Процесс находится на контроле главного врача и администрации клиники. Следственный отдел по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Краснодарского края, зверски избившего сотрудницу кафе. Ему вменяется покушение на убийство. В социальных сетях на Камчатке было распространено видео жестокого избиения женщины в одном из кафе поселка Сокоч Елизовского района. Указывается, что нападавший работал в этом кафе поваром, а пострадавшая официанткой.

https://ria.ru/20230813/izbienie-1889771833.html

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происшествия, камчатка, елизово, россия