https://ria.ru/20230817/izbienie-1890578409.html
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания - РИА Новости, 17.08.2023
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:15
2023-08-17T12:15
2023-08-17T13:59
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890588978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a83833a586158ee1d696400744873bc.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. "По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса)", — сказала она, добавив, что следствие намерено задержать мужчину. Видео, запечатлевшее, как взрослый человек набрасывается на ребенка и начинает избивать его, в том числе и ногами, появилось в соцсетях. Пользователи утверждают, что мужчина работает тренером по боксу, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Органы внутренних дел проводят проверку по своей линии.Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат в городе Котельники. Сообщение об этом поступило в полицию еще во вторник, 15 августа. В пресс-службе подмосковной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и работе системы профилактики.
https://ria.ru/20230810/politsiya-1889383461.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890588978_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd179aabc93dd42c34cea0ff76b662a3.jpg
Мужчина избил подростка на улице. Видео с камеры наблюдения
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным начальника пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяны Петровой, сообщение о том, что во дворе дома в микрорайоне Силикат (Котельники) мужчина после замечания избил подростка, поступило в полицию еще во вторник.
2023-08-17T12:15
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания
СК завел дело после проверки видео с избиением мужчиной подростка в Котельниках
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка
Следственного комитета Ольга Врадий.
"По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса)", — сказала она, добавив, что следствие намерено задержать мужчину.
Видео, запечатлевшее, как взрослый человек набрасывается на ребенка и начинает избивать его, в том числе и ногами, появилось в соцсетях. Пользователи утверждают, что мужчина работает тренером по боксу, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Органы внутренних дел проводят проверку по своей линии.
Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат в городе Котельники
. Сообщение об этом поступило в полицию еще во вторник, 15 августа.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и работе системы профилактики.
Полиция нашла воронежца, избившего подростка за замечание