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В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания - РИА Новости, 17.08.2023
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12:15 17.08.2023 (обновлено: 13:59 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/izbienie-1890578409.html
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания - РИА Новости, 17.08.2023
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:15
2023-08-17T13:59
происшествия
московская область (подмосковье)
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. "По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса)", — сказала она, добавив, что следствие намерено задержать мужчину. Видео, запечатлевшее, как взрослый человек набрасывается на ребенка и начинает избивать его, в том числе и ногами, появилось в соцсетях. Пользователи утверждают, что мужчина работает тренером по боксу, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Органы внутренних дел проводят проверку по своей линии.Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат в городе Котельники. Сообщение об этом поступило в полицию еще во вторник, 15 августа. В пресс-службе подмосковной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и работе системы профилактики.
https://ria.ru/20230810/politsiya-1889383461.html
московская область (подмосковье)
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
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96
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Мужчина избил подростка на улице. Видео с камеры наблюдения
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным начальника пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяны Петровой, сообщение о том, что во дворе дома в микрорайоне Силикат (Котельники) мужчина после замечания избил подростка, поступило в полицию еще во вторник.
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происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания

СК завел дело после проверки видео с избиением мужчиной подростка в Котельниках

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
"По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса)", — сказала она, добавив, что следствие намерено задержать мужчину.
Видео, запечатлевшее, как взрослый человек набрасывается на ребенка и начинает избивать его, в том числе и ногами, появилось в соцсетях. Пользователи утверждают, что мужчина работает тренером по боксу, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Органы внутренних дел проводят проверку по своей линии.
Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат в городе Котельники. Сообщение об этом поступило в полицию еще во вторник, 15 августа.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и работе системы профилактики.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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