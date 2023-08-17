https://ria.ru/20230817/izbienie-1890578409.html

В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания

В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания - РИА Новости, 17.08.2023

В Подмосковье мужчина избил подростка на улице после замечания

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:15

2023-08-17T12:15

2023-08-17T13:59

происшествия

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. "По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 Уголовного кодекса)", — сказала она, добавив, что следствие намерено задержать мужчину. Видео, запечатлевшее, как взрослый человек набрасывается на ребенка и начинает избивать его, в том числе и ногами, появилось в соцсетях. Пользователи утверждают, что мужчина работает тренером по боксу, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Органы внутренних дел проводят проверку по своей линии.Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел во дворе дома в микрорайоне Силикат в городе Котельники. Сообщение об этом поступило в полицию еще во вторник, 15 августа. В пресс-службе подмосковной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних и работе системы профилактики.

https://ria.ru/20230810/politsiya-1889383461.html

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина избил подростка на улице. Видео с камеры наблюдения Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как взрослый мужчина избил мальчика на улице в Подмосковье, сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным начальника пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяны Петровой, сообщение о том, что во дворе дома в микрорайоне Силикат (Котельники) мужчина после замечания избил подростка, поступило в полицию еще во вторник. 2023-08-17T12:15 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)