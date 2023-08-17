https://ria.ru/20230817/iskander-1890678400.html

"Ответный удар". В США пришли в ужас от уникального российского оружия

"Ответный удар". В США пришли в ужас от уникального российского оружия - РИА Новости, 17.08.2023

"Ответный удар". В США пришли в ужас от уникального российского оружия

Российский ракетный комплекс "Искандер" представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:38

2023-08-17T17:38

2023-08-17T23:09

россия

сергей чемезов

нато

ростех

т-90м

ка-52 "аллигатор"

ми-28

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер" представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса, пишет журнал Military Watch."Российские вооруженные силы располагают значительными запасами ракет для системы "Искандер-М", основная часть арсенала которых предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации", — говорится в статье.Автор отметил, что российский ракетный комплекс не имеет аналогов на Западе. Причем в экспертных кругах предупреждают, что "Искандер" открывает совершенно новые военные возможности. Альянсу потребуется иметь совершенную систему ПВО, чтобы попытаться сбить ракеты, выпущенные из этого комплекса. Автор подчеркнул, что благодаря "Искандеру" Россия сохраняет за собой возможность нанести ответный удар.На прошлой неделе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".

https://ria.ru/20230816/drony-1890359711.html

https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886242010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей чемезов, нато, ростех, т-90м, ка-52 "аллигатор", ми-28