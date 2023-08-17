"Ответный удар". В США пришли в ужас от уникального российского оружия
MWM: российский ракетный комплекс "Искандер" представляет угрозу для НАТО
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Пуск ракеты ОТРК "Искандер" расчетом ВС России в ходе спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Искандер" представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса, пишет журнал Military Watch.
"Российские вооруженные силы располагают значительными запасами ракет для системы "Искандер-М", основная часть арсенала которых предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации", — говорится в статье.
Автор отметил, что российский ракетный комплекс не имеет аналогов на Западе. Причем в экспертных кругах предупреждают, что "Искандер" открывает совершенно новые военные возможности.
Альянсу потребуется иметь совершенную систему ПВО, чтобы попытаться сбить ракеты, выпущенные из этого комплекса. Автор подчеркнул, что благодаря "Искандеру" Россия сохраняет за собой возможность нанести ответный удар.
На прошлой неделе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация увеличила объем производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в спецоперации. Речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнеметных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолетах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".