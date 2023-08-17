Рейтинг@Mail.ru
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/gosoboronzakaz-1890596499.html
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил - РИА Новости, 17.08.2023
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил
На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:51
2023-08-17T12:51
безопасность
россия
форум "армия — 2023"
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890178253_255:0:3896:2048_1920x0_80_0_0_e94d0db383990bc44646ac676689605e.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны. Как отметили в министерстве, в четверг на форуме департаментом госзакупок военного ведомства был проведен круглый стол, посвященный закупкам по государственному оборонному заказу и для нужд ВС РФ. "Предметом встречи стали вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов, а также особенности импортозамещения на фоне ухода с российского рынка значительного количества иностранных компаний", - рассказали в Минобороны. В заседании участвовали представители Минобороны, Минфина, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства, организаций оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны уточнили, что участниками круглого стола "была отмечена важность продолжения в современных мировых реалиях работы по дальнейшему созданию системы гибкого регулирования законодательства о контрактной системе". Круглый стол посетили более 450 человек. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/opk-1889989113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890178253_733:0:3464:2048_1920x0_80_0_0_0afa8b1e0819c364f4e34adafbb3644d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, форум "армия — 2023", министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Безопасность, Россия, Форум "Армия — 2023", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил

Минобороны провело на "Армии-2023" круглый стол по вопросам гособоронзаказа

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны.
Как отметили в министерстве, в четверг на форуме департаментом госзакупок военного ведомства был проведен круглый стол, посвященный закупкам по государственному оборонному заказу и для нужд ВС РФ. "Предметом встречи стали вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов, а также особенности импортозамещения на фоне ухода с российского рынка значительного количества иностранных компаний", - рассказали в Минобороны.
В заседании участвовали представители Минобороны, Минфина, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства, организаций оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны уточнили, что участниками круглого стола "была отмечена важность продолжения в современных мировых реалиях работы по дальнейшему созданию системы гибкого регулирования законодательства о контрактной системе". Круглый стол посетили более 450 человек.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Дюмин обсудил с Мантуровым и Шойгу усовершенствование работы ОПК
14 августа, 15:28
 
БезопасностьРоссияФорум "Армия — 2023"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала