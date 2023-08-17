https://ria.ru/20230817/gosoboronzakaz-1890596499.html
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил - РИА Новости, 17.08.2023
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил
На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:51
2023-08-17T12:51
2023-08-17T12:51
безопасность
россия
форум "армия — 2023"
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны. Как отметили в министерстве, в четверг на форуме департаментом госзакупок военного ведомства был проведен круглый стол, посвященный закупкам по государственному оборонному заказу и для нужд ВС РФ. "Предметом встречи стали вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов, а также особенности импортозамещения на фоне ухода с российского рынка значительного количества иностранных компаний", - рассказали в Минобороны. В заседании участвовали представители Минобороны, Минфина, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства, организаций оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны уточнили, что участниками круглого стола "была отмечена важность продолжения в современных мировых реалиях работы по дальнейшему созданию системы гибкого регулирования законодательства о контрактной системе". Круглый стол посетили более 450 человек. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230814/opk-1889989113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, форум "армия — 2023", министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Безопасность, Россия, Форум "Армия — 2023", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил
Минобороны провело на "Армии-2023" круглый стол по вопросам гособоронзаказа
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны.
Как отметили в министерстве, в четверг на форуме департаментом госзакупок военного ведомства был проведен круглый стол, посвященный закупкам по государственному оборонному заказу и для нужд ВС РФ. "Предметом встречи стали вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов, а также особенности импортозамещения на фоне ухода с российского рынка значительного количества иностранных компаний", - рассказали в Минобороны.
В заседании участвовали представители Минобороны, Минфина, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства, организаций оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны уточнили, что участниками круглого стола "была отмечена важность продолжения в современных мировых реалиях работы по дальнейшему созданию системы гибкого регулирования законодательства о контрактной системе". Круглый стол посетили более 450 человек.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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