https://ria.ru/20230817/gosoboronzakaz-1890596499.html

На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил

На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил - РИА Новости, 17.08.2023

На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил

На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:51

2023-08-17T12:51

2023-08-17T12:51

безопасность

россия

форум "армия — 2023"

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На "Армии-2023" обсудили повышение оперативности закупок для нужд Вооруженных сил РФ в условиях текущих вызовов, сообщили журналистам в Минобороны. Как отметили в министерстве, в четверг на форуме департаментом госзакупок военного ведомства был проведен круглый стол, посвященный закупкам по государственному оборонному заказу и для нужд ВС РФ. "Предметом встречи стали вопросы повышения оперативности и результативности закупок в условиях новых экономических и политических вызовов, а также особенности импортозамещения на фоне ухода с российского рынка значительного количества иностранных компаний", - рассказали в Минобороны. В заседании участвовали представители Минобороны, Минфина, Минпромторга, ФАС, Федерального казначейства, организаций оборонно-промышленного комплекса. В Минобороны уточнили, что участниками круглого стола "была отмечена важность продолжения в современных мировых реалиях работы по дальнейшему созданию системы гибкого регулирования законодательства о контрактной системе". Круглый стол посетили более 450 человек. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/opk-1889989113.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, форум "армия — 2023", министерство обороны рф (минобороны рф), министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)