https://ria.ru/20230817/gazprom-1890623021.html
"Газпром" изучает возможность строительства завода СПГ в Коми
"Газпром" изучает возможность строительства завода СПГ в Коми - РИА Новости, 17.08.2023
"Газпром" изучает возможность строительства завода СПГ в Коми
"Газпром" рассматривает возможность строительства завода сжижения газа (СПГ) в городе Сосногорске Республики Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:34
2023-08-17T14:34
2023-08-17T14:34
экономика
сосногорск (район)
республика коми
газпром
владимир уйба
fesco
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. "Газпром" рассматривает возможность строительства завода сжижения газа (СПГ) в городе Сосногорске Республики Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. "Группа компаний Газпром - "Газпром СПГ Технологии" - проявили большой интерес к созданию в Сосногорске завода по сжижению природного газа. Мощность не очень большая, но для нас достаточная – более 6 тонн в час", - рассказал он в ходе прямой линии с жителями Коми. По словам главы республики, инвестиции в этот проект могут составить 5-5,5 миллиардов рублей. Уйба добавил также, что в настоящее время ряд инвесторов, в числе которых, в частности, компания Fesco и группа компаний "Ядран" из Татарстана, заинтересовались реализацией нескольких проектов в различных отраслях экономики республики: от строительства грузового терминала в городе Микуне до организации производства катионного крахмала для нужд целлюлозно-бумажной промышленности и розлива минеральной воды. По оценке главы Коми, эти планы позволят успешно завершить реализацию программы диверсификации экономики 2021-2026 годов, которая предполагает привлечение 150 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций и создание около 6 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20230718/ventil-1884749553.html
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экономика, сосногорск (район), республика коми, газпром, владимир уйба, fesco
Экономика, Сосногорск (район), Республика Коми, Газпром, Владимир Уйба, FESCO
"Газпром" изучает возможность строительства завода СПГ в Коми
"Газпром" изучает возможность строительства завода сжижения газа в Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. "Газпром" рассматривает возможность строительства завода сжижения газа (СПГ) в городе Сосногорске Республики Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"Группа компаний Газпром - "Газпром СПГ Технологии" - проявили большой интерес к созданию в Сосногорске завода по сжижению природного газа. Мощность не очень большая, но для нас достаточная – более 6 тонн в час", - рассказал он в ходе прямой линии с жителями Коми.
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По словам главы республики, инвестиции в этот проект могут составить 5-5,5 миллиардов рублей.
Уйба добавил также, что в настоящее время ряд инвесторов, в числе которых, в частности, компания Fesco
и группа компаний "Ядран" из Татарстана, заинтересовались реализацией нескольких проектов в различных отраслях экономики республики: от строительства грузового терминала в городе Микуне до организации производства катионного крахмала для нужд целлюлозно-бумажной промышленности и розлива минеральной воды.
По оценке главы Коми, эти планы позволят успешно завершить реализацию программы диверсификации экономики 2021-2026 годов, которая предполагает привлечение 150 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций и создание около 6 тысяч новых рабочих мест.
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