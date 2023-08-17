https://ria.ru/20230817/gazprom-1890623021.html

"Газпром" изучает возможность строительства завода СПГ в Коми

"Газпром" изучает возможность строительства завода СПГ в Коми - РИА Новости, 17.08.2023

"Газпром" изучает возможность строительства завода СПГ в Коми

"Газпром" рассматривает возможность строительства завода сжижения газа (СПГ) в городе Сосногорске Республики Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:34

2023-08-17T14:34

2023-08-17T14:34

экономика

сосногорск (район)

республика коми

газпром

владимир уйба

fesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847071680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_196ebdf2149ed67598967132add01d33.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. "Газпром" рассматривает возможность строительства завода сжижения газа (СПГ) в городе Сосногорске Республики Коми, сообщил глава республики Владимир Уйба. "Группа компаний Газпром - "Газпром СПГ Технологии" - проявили большой интерес к созданию в Сосногорске завода по сжижению природного газа. Мощность не очень большая, но для нас достаточная – более 6 тонн в час", - рассказал он в ходе прямой линии с жителями Коми. По словам главы республики, инвестиции в этот проект могут составить 5-5,5 миллиардов рублей. Уйба добавил также, что в настоящее время ряд инвесторов, в числе которых, в частности, компания Fesco и группа компаний "Ядран" из Татарстана, заинтересовались реализацией нескольких проектов в различных отраслях экономики республики: от строительства грузового терминала в городе Микуне до организации производства катионного крахмала для нужд целлюлозно-бумажной промышленности и розлива минеральной воды. По оценке главы Коми, эти планы позволят успешно завершить реализацию программы диверсификации экономики 2021-2026 годов, которая предполагает привлечение 150 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций и создание около 6 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230718/ventil-1884749553.html

https://ria.ru/20230720/spg-1885178333.html

сосногорск (район)

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сосногорск (район), республика коми, газпром, владимир уйба, fesco