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Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют - РИА Новости, 17.08.2023
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Нижегородская область
 
10:50 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/fond-1890550622.html
Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют
Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют - РИА Новости, 17.08.2023
Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют
Фонд развития промышленности (ФРП) Нижегородской области планируется докапитализировать на 200 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин на выездном... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:50
2023-08-17T10:50
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
фонд развития промышленности
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Нижегородской области планируется докапитализировать на 200 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин на выездном собрании. "Региональный фонд развития промышленности в этом году продолжает оказывать финансовую поддержку промышленным предприятиям региона на льготных условиях. Это направление является чрезвычайно актуальным и востребованным у предприятий. 200 миллионов рублей, которыми будет докопитализирован фонд - это уже сформированная потребность, которая позволит профинансировать проекты на территории Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Фонд развития промышленности Нижегородской области оказывает поддержку как по региональным, так и по совместным программам с федеральным Фондом развития промышленности. Процентные ставки на сегодняшний день составляют от 1% до 8% годовых, в зависимости от программы и условий обеспечения. Губернатор Нижегородской области отметил, что с конца марта 2023 года увеличилась доля федеральных средств по совместным займам. Если ранее объем софинансирования составлял 70% со стороны федерального ФРП и 30% - регионального, то сейчас это соотношение - 90% и 10% соответственно, то есть возможности по привлечению льготных займов расширены. "Наш регион стал первым, где начали действовать новые правила", - подчеркнул Никитин. Глава Нижегородской области подчеркнул, что программы льготного заемного финансирования ФРП востребованы среди нижегородских промышленных предприятий. В регионе достаточно много компаний, которые нацелены на создание производств импортозамещающей продукции, на локализацию комплектующих для других предприятий и внедрение наилучших доступных технологий. Государственная поддержка подобных проектов позволит увеличить инвестиционную активность в регионе и окажет положительное влияние на экономику Нижегородской области. Всего с момента своего основания - 2017 года - региональный Фонд развития промышленности профинансировал 72 заявки от промышленных предприятий на сумму 1,5 миллиарда рублей.
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нижегородская область, глеб никитин, фонд развития промышленности
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Фонд развития промышленности
Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют

Нижегородский фонд развития промышленности докапитализируют на 200 млн рублей

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Нижегородской области планируется докапитализировать на 200 миллионов рублей, заявил глава региона Глеб Никитин на выездном собрании.
«
"Региональный фонд развития промышленности в этом году продолжает оказывать финансовую поддержку промышленным предприятиям региона на льготных условиях. Это направление является чрезвычайно актуальным и востребованным у предприятий. 200 миллионов рублей, которыми будет докопитализирован фонд - это уже сформированная потребность, которая позволит профинансировать проекты на территории Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Фонд развития промышленности Нижегородской области оказывает поддержку как по региональным, так и по совместным программам с федеральным Фондом развития промышленности. Процентные ставки на сегодняшний день составляют от 1% до 8% годовых, в зависимости от программы и условий обеспечения.
Губернатор Нижегородской области отметил, что с конца марта 2023 года увеличилась доля федеральных средств по совместным займам. Если ранее объем софинансирования составлял 70% со стороны федерального ФРП и 30% - регионального, то сейчас это соотношение - 90% и 10% соответственно, то есть возможности по привлечению льготных займов расширены. "Наш регион стал первым, где начали действовать новые правила", - подчеркнул Никитин.
Глава Нижегородской области подчеркнул, что программы льготного заемного финансирования ФРП востребованы среди нижегородских промышленных предприятий. В регионе достаточно много компаний, которые нацелены на создание производств импортозамещающей продукции, на локализацию комплектующих для других предприятий и внедрение наилучших доступных технологий. Государственная поддержка подобных проектов позволит увеличить инвестиционную активность в регионе и окажет положительное влияние на экономику Нижегородской области.
Всего с момента своего основания - 2017 года - региональный Фонд развития промышленности профинансировал 72 заявки от промышленных предприятий на сумму 1,5 миллиарда рублей.
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