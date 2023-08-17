https://ria.ru/20230817/elektroenergiya-1890719433.html

Правительство определило поставщиков электроэнергии в новых регионах

Правительство определило поставщиков электроэнергии в новых регионах - РИА Новости, 17.08.2023

Правительство определило поставщиков электроэнергии в новых регионах

Правительство РФ определило энергосбытовую организацию, которая будет осуществлять куплю-продажу электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T22:59

2023-08-17T22:59

2023-08-17T23:06

экономика

жкх

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Правительство РФ определило энергосбытовую организацию, которая будет осуществлять куплю-продажу электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перечень гарантирующих поставщиков, которые будут работать там, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Определить: ООО "Единый закупщик" энергосбытовой организацией, уполномоченной на осуществление купли-продажи электрической энергии (мощности) для целей поставки... на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (единым закупщиком)", - говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Там также отмечается, что гарантирующими поставщиками в новых регионах станут компании "Энергосбыт Донецк", " Энергосбыт Херсон", " Энергосбыт Запорожье", " Энергосбыт Луганск". ООО "Единый закупщик" будет приобретать электроэнергию, вырабатываемую в новых регионах, а также поставляемую в новые регионы с оптового рынка электроэнергии и мощности, и продавать ее гарантирующим поставщикам, поясняется в сообщении Минэнерго. Для удобства потребителей в новых субъектах упрощена процедура оформления документов и заключения договора энергоснабжения, отмечают в министерстве. "Гарантирующие поставщики в течение двух месяцев направляют потребителям оферты договоров энергоснабжения. В случае незаключения договора энергоснабжения в письменной форме такой договор будет считаться заключенным автоматически для всех потребителей в новых регионах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230817/avtobusy-1890703605.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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экономика, жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)