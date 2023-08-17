https://ria.ru/20230817/elektroenergiya-1890719433.html
Правительство определило поставщиков электроэнергии в новых регионах
Правительство определило поставщиков электроэнергии в новых регионах - РИА Новости, 17.08.2023
Правительство определило поставщиков электроэнергии в новых регионах
Правительство РФ определило энергосбытовую организацию, которая будет осуществлять куплю-продажу электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T22:59
2023-08-17T22:59
2023-08-17T23:06
экономика
жкх
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Правительство РФ определило энергосбытовую организацию, которая будет осуществлять куплю-продажу электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перечень гарантирующих поставщиков, которые будут работать там, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Определить: ООО "Единый закупщик" энергосбытовой организацией, уполномоченной на осуществление купли-продажи электрической энергии (мощности) для целей поставки... на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (единым закупщиком)", - говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Там также отмечается, что гарантирующими поставщиками в новых регионах станут компании "Энергосбыт Донецк", " Энергосбыт Херсон", " Энергосбыт Запорожье", " Энергосбыт Луганск". ООО "Единый закупщик" будет приобретать электроэнергию, вырабатываемую в новых регионах, а также поставляемую в новые регионы с оптового рынка электроэнергии и мощности, и продавать ее гарантирующим поставщикам, поясняется в сообщении Минэнерго. Для удобства потребителей в новых субъектах упрощена процедура оформления документов и заключения договора энергоснабжения, отмечают в министерстве. "Гарантирующие поставщики в течение двух месяцев направляют потребителям оферты договоров энергоснабжения. В случае незаключения договора энергоснабжения в письменной форме такой договор будет считаться заключенным автоматически для всех потребителей в новых регионах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230817/avtobusy-1890703605.html
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экономика, жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство определило поставщиков электроэнергии в новых регионах
Правительство РФ определило перечень поставщиков электроэнергии в новых регионах
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Правительство РФ определило энергосбытовую организацию, которая будет осуществлять куплю-продажу электроэнергии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перечень гарантирующих поставщиков, которые будут работать там, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Определить: ООО "Единый закупщик" энергосбытовой организацией, уполномоченной на осуществление купли-продажи электрической энергии (мощности) для целей поставки... на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области
и Херсонской области (единым закупщиком)", - говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Там также отмечается, что гарантирующими поставщиками в новых регионах станут компании "Энергосбыт Донецк", " Энергосбыт Херсон", " Энергосбыт Запорожье", " Энергосбыт Луганск".
ООО "Единый закупщик" будет приобретать электроэнергию, вырабатываемую в новых регионах, а также поставляемую в новые регионы с оптового рынка электроэнергии и мощности, и продавать ее гарантирующим поставщикам, поясняется в сообщении Минэнерго
.
Для удобства потребителей в новых субъектах упрощена процедура оформления документов и заключения договора энергоснабжения, отмечают в министерстве.
"Гарантирующие поставщики в течение двух месяцев направляют потребителям оферты договоров энергоснабжения. В случае незаключения договора энергоснабжения в письменной форме такой договор будет считаться заключенным автоматически для всех потребителей в новых регионах", - говорится в сообщении.
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