https://ria.ru/20230817/eksportery-1890578875.html

Стали известны лучшие экспортеры Сибирского федерального округа

Стали известны лучшие экспортеры Сибирского федерального округа - РИА Новости, 17.08.2023

Стали известны лучшие экспортеры Сибирского федерального округа

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Сибирском федеральном округе, по решению комиссии, состоящей... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:17

2023-08-17T12:17

2023-08-17T13:18

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

василий осьмаков

сергей левин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Сибирском федеральном округе, по решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Конкурс "Экспортер года" становится все более важным в наше сложное и непредсказуемое время, когда глобальная конкуренция становится жестче, а экономические условия более требовательными. Каждая компания, претендующая на звание "Экспортер года", достойна особого признания, поскольку является важной частью экспортного сообщества страны и продолжает вдохновлять новое поколение предпринимателей на бизнес-свершения", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В условиях барьеров и ограничений внешняя торговля Сибирского федерального округа показала положительную динамику. Вырос товарооборот с ключевыми партнёрами из дружественных стран, в первую очередь за счёт экспорта в страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Успешное продвижение продукции обрабатывающих отраслей сибирскими предприятиями - отличный пример для других компаний не бояться выходить и завоёвывать новые рынки", - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Агропромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей в Сибирском федеральном округе. Благоприятные агроклиматические условия способствуют развитию практически всех направлений сельского хозяйства. Особенно широко востребованы на международной арене зерновые, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности из данных субъектов. В тройке лидеров по экспортным поставкам Новосибирская область, Алтайский край и Кемеровская область", - сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках - важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.Лидерами округа по экспортным результатам стали Новосибирская область, Омская область и Алтайский край. Компании из этих регионов заняли больше всего призовых мест: 17, 10 и 8 соответственно."Компании Новосибирской области уже традиционно лидируют в окружном этапе конкурса "Экспортер года", показывая впечатляющие результаты даже в непростое для бизнеса время. В период существенной перестройки многих бизнес-процессов новосибирские предприятия промышленности, АПК, а также трейдеры и экспортеры услуг смогли сохранить свои позиции и даже сделать прорыв, найдя для себя новые рынки и возможности", - отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.В этом году все компании, которые подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рублей, в соответствии с условиями продукта). Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его "дочерняя" организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии."Экспортером года в сфере промышленности" среди малых и средних предприятий стало ООО "Эсбиэль", Новосибирская область, которое экспортирует профессиональную и домашнюю косметику. На втором месте АО "ТД "Энерпред" из Иркутской области, которое экспортирует гидравлическое оборудование и инструменты для всех отраслей промышленности. Третье место у ООО "ПКФ "Две линии", Алтайский край. Экспортирует лечебную и уходовую косметику.Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало ООО "ДоК "Енисей", Красноярский край, оно экспортирует пиломатериалы. Второе место у ООО "Павловский ДОК", Алтайский край. Экспортирует плиты MDF. Третье - ООО "Атлант", Иркутская область. Экспортирует лесопромышленную продукцию. "Экспортер года в сфере машиностроения" у МСП - ООО "СибзаводАгро", Омская область. Экспортирует ресурсосберегающую сельхозтехнику. На втором месте ООО "ДиборЭкспорт", Омская область. Экспортирует посевную и почвообрабатывающую технику, третье - ООО "Нитроген", Алтайский край. Экспортирует растворные узлы для приготовления жидких комплексных удобрений.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у малого бизнеса заняло ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр", Томская область. Экспортирует ядра кедрового ореха и продукцию из них. Второе место у ООО "ГК Роста", Новосибирская область. Экспортирует сельскохозяйственные культуры, а также продукты переработки масличных и зернобобовых культур. На третьем месте - ООО "Зерновые линии", Омская область. Экспортирует сельскохозяйственную продукцию зерновой и масличной групп.Среди крупного бизнеса в этом виде экспорта первое место у ООО "РостАгро", Новосибирская область, которое экспортирует сельскохозяйственные культуры, а также продукты переработки масличных и зернобобовых культур. На втором месте - ООО "РУСАН ЭКСПОРТ", Алтайский край. Экспортирует растительные масла и зерновые культуры. Третье - ООО "Сибирская олива", Томская область. Экспортирует рапсовое масло."Экспортером года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" среди МСП стало АО "НЛВЗ", Кемеровская область. Экспортирует алкогольные напитки. Вторые - ООО "Себеро", Омская область. Экспортирует табаки для кальянов, третьи - ООО "Сладуница ВЭД", Омская область. Экспортирует кондитерские изделия."Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" у крупного бизнеса стало АО "НХП", Новосибирская область. Экспортирует зерновые и масличные культуры. На втором месте ООО "НМ", Новосибирская область. Экспортирует пшеничную муку и манную крупу, на третьем - ООО ПК "Сибиряк", Алтайский край. Экспортирует горох, чечевицу, ячмень."Экспортером года в сфере услуг" у малого и среднего бизнеса стало ООО "НМТ", Кемеровская область. Экспортирует сервис по организации лояльности. Второе - ООО "Кузбасс-ЦОТ", Кемеровская область. Экспортирует обучающие видеоинформационные технологии, третье - ООО "Экспортер", Новосибирская область. Оказывает услуги в области ВЭД.У крупного бизнеса в этой номинации победило ООО "АТТ", Новосибирская область. Оказывает услуги мультимодальных контейнерных перевозок."Трейдером года" у малого и среднего бизнеса стало АО "БАЙСЭЛ", Новосибирская область. Экспортирует товары аграрного сектора. На втором месте ООО "Эколюкс", Новосибирская область. Экспортирует промышленную продукцию. Третье - ООО "Торговый Дом "Сибирский", Омская область. Экспортирует молочные консервы и сливочное масло."Трейдером года" в категории "крупный бизнес" победило ИП Сулейменов У.Х., Омская область. Экспортирует зерновые культуры. Второе место - ООО "Группа "Продовольствие", Алтайский край. Экспортирует сельскохозяйственную продукцию (гречиха, крупа манная, крупа перловая и т.п.)."Прорывом года" у МСП стало ООО "БАЙСЭЛ", Новосибирская область. Экспортирует продукцию аграрного сектора. Второе место у АО "НЛВЗ", Кемеровская область. Экспортирует алкогольные напитки. Третье место - ООО "Эсбиэль", Новосибирская область. Экспортирует профессиональную и домашнюю косметику.В номинации "Новая география" победило ООО "НХП", Новосибирская область. Экспортирует зерновые и масличные культуры. Второе место ООО "Группа "Продовольствие", Алтайский край. Экспортирует сельскохозяйственную продукцию (гречиха, крупа манная, крупа перловая и т.п.). Третье у ООО "Павловский ДОК", Алтайский край. Экспортирует плиты MDF."Лучшей женщиной-экспортером" в малом бизнесе стала Ксения Вырвинская, ООО "Эколюкс" (Новосибирская область), директор. Компания экспортирует промышленную продукцию. Вторая - Ольга Лимаева, ООО "ТПК "Сладонеж" (Омская область), директор. Компания экспортирует кондитерские изделия. На третьем месте Татьяна Лопаткина, ООО "Эсбиэль" (Новосибирская область), директор. Компания экспортирует профессиональную и домашнюю косметику."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" у малого бизнеса стал Юрий Белимов, ООО "ПКФ "Сибирская белочка" (Омская область), соучредитель. Компания экспортирует кондитерские изделия. Второе место у Арины Спицыной, ООО "Байкальская Зерновая Компания" (Иркутская область), генеральный директор. Компания экспортирует химическую продукцию и лабораторное оборудование.В номинации "Ответственный экспортер ESG" в МСП победило ООО "Эсбиэль", Новосибирская область. Экспортирует профессиональную и домашнюю косметику. Второе - ООО ТК "СибТрейд", Новосибирская область. Экспортирует химическую продукцию и лабораторное оборудование, на третьем месте - АО "НЛВЗ", Кемеровская область. Экспортирует алкогольные напитки.У крупного бизнеса в этой номинации первое место у ООО "ТомскКабель", Томская область. Компания экспортирует кабельно-проводниковую продукцию. Второе - у ООО "Омское продовольствие", Омская область. Экспортирует сельхозпродукцию, третье - у ООО "Бентонит Хакасии", Республика Хакасия. Производит и экспортирует бентонитовую продукцию, которая используется в металлургической, литейной, нефтегазовой и строительной промышленности."Лучшим экспортером в сфере электронной торговли" (новая номинация для МСП) стало ООО ТК "СибТрейд", Новосибирская область. Экспортирует химическую продукцию и лабораторное оборудование.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

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https://ria.ru/20230810/rets-1889262740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, василий осьмаков, сергей левин