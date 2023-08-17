https://ria.ru/20230817/ekovas-1890622121.html

ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер

ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер - РИА Новости, 17.08.2023

ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер

Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнут вторжение в Нигер, если дипломатическое решение ситуации в стране не будет найдено,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:32

2023-08-17T14:32

2023-08-17T18:40

в мире

нигер

западная африка

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

кабо-верде

мали

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнут вторжение в Нигер, если дипломатическое решение ситуации в стране не будет найдено, передает агентство Рейтер со ссылкой на комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха."В случае обострения ситуации мы отправимся в Нигер с нашим собственным контингентом, оборудованием и ресурсами, чтобы убедиться в восстановлении конституционного порядка", - приводит агентство слова Мусаха.Он добавил, что конституционный порядок в Нигере будет восстановлен "любой ценой".Несмотря на это, комиссар добавил, что ЭКОВАС до сих пор надеется на дипломатическое решение сложившейся ситуации. Мусаха утверждает, что мятежники лишь делают вид, что готовы к переговорам, а также ищут причины для оправдания своих действий.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

нигер

западная африка

кабо-верде

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в мире, нигер, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, кабо-верде, мали