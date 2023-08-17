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ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер - РИА Новости, 17.08.2023
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14:32 17.08.2023 (обновлено: 18:40 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/ekovas-1890622121.html
ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер
ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер - РИА Новости, 17.08.2023
ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер
Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнут вторжение в Нигер, если дипломатическое решение ситуации в стране не будет найдено,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:32
2023-08-17T18:40
в мире
нигер
западная африка
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
кабо-верде
мали
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнут вторжение в Нигер, если дипломатическое решение ситуации в стране не будет найдено, передает агентство Рейтер со ссылкой на комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха."В случае обострения ситуации мы отправимся в Нигер с нашим собственным контингентом, оборудованием и ресурсами, чтобы убедиться в восстановлении конституционного порядка", - приводит агентство слова Мусаха.Он добавил, что конституционный порядок в Нигере будет восстановлен "любой ценой".Несмотря на это, комиссар добавил, что ЭКОВАС до сих пор надеется на дипломатическое решение сложившейся ситуации. Мусаха утверждает, что мятежники лишь делают вид, что готовы к переговорам, а также ищут причины для оправдания своих действий.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230817/gaz-1890493206.html
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нигер
западная африка
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в мире, нигер, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, кабо-верде, мали
В мире, Нигер, Западная Африка, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Кабо-Верде, Мали
ЭКОВАС назвало условие для ввода войск в Нигер

ЭКОВАС допустило ввод войск в Нигер

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Нигере
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) начнут вторжение в Нигер, если дипломатическое решение ситуации в стране не будет найдено, передает агентство Рейтер со ссылкой на комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха.
"В случае обострения ситуации мы отправимся в Нигер с нашим собственным контингентом, оборудованием и ресурсами, чтобы убедиться в восстановлении конституционного порядка", - приводит агентство слова Мусаха.
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Он добавил, что конституционный порядок в Нигере будет восстановлен "любой ценой".
Несмотря на это, комиссар добавил, что ЭКОВАС до сих пор надеется на дипломатическое решение сложившейся ситуации. Мусаха утверждает, что мятежники лишь делают вид, что готовы к переговорам, а также ищут причины для оправдания своих действий.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерЗападная АфрикаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Кабо-ВердеМали
 
 
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