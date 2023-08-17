https://ria.ru/20230817/ekho-1890648313.html
"Газпром-Медиа Холдинг" высказался о ликвидации ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-Медиа Холдинг" высказался о ликвидации ЗАО "Эхо Москвы" - РИА Новости, 17.08.2023
"Газпром-Медиа Холдинг" высказался о ликвидации ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-Медиа Холдинг" считает целесообразным ликвидацию ЗАО "Эхо Москвы", которое неоднократно предлагал ликвидировать, в настоящее время общество генерирует... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:47
2023-08-17T15:47
2023-08-17T15:50
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" считает целесообразным ликвидацию ЗАО "Эхо Москвы", которое неоднократно предлагал ликвидировать, в настоящее время общество генерирует только убытки, сообщила пресс-служба холдинга. "Газпром-Медиа Холдинг" считает целесообразным ликвидацию ЗАО "Эхо Москвы", которую холдинг предлагал неоднократно. Хозяйственная деятельность общества полностью прекращена более года назад. В настоящее время общество генерирует исключительно убытки", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что миноритарные акционеры не участвуют в финансировании общества и не делают никаких предложений по деятельности общества, а по мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО "Эхо Москвы" в его нынешнем состоянии экс-главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым* сильно преувеличена.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, газпром-медиа холдинг, москва
Медиа - Общество, Газпром-Медиа Холдинг, Москва
"Газпром-Медиа Холдинг" высказался о ликвидации ЗАО "Эхо Москвы"
"Газпром-Медиа Холдинг" считает целесообразным ликвидировать ЗАО "Эхо Москвы"