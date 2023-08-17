https://ria.ru/20230817/dtp-1890649325.html
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 17.08.2023
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:51
2023-08-17T15:51
2023-08-17T15:51
происшествия
зеленоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Панфиловском проспекте в Зеленограде произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, один автомобиль опрокинулся", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20230812/dtp-1889739213.html
зеленоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей
В Зеленограде два человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На Панфиловском проспекте в Зеленограде произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, один автомобиль опрокинулся", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.
Грузовик, перевозивший раков, попал в ДТП на Кубани