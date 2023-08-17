https://ria.ru/20230817/dtp-1890649325.html

В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 17.08.2023

В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:51

2023-08-17T15:51

2023-08-17T15:51

происшествия

зеленоград

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Панфиловском проспекте в Зеленограде произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, один автомобиль опрокинулся", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20230812/dtp-1889739213.html

зеленоград

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2023

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происшествия, зеленоград