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В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 17.08.2023
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15:51 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/dtp-1890649325.html
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей - РИА Новости, 17.08.2023
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:51
2023-08-17T15:51
происшествия
зеленоград
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На Панфиловском проспекте в Зеленограде произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, один автомобиль опрокинулся", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20230812/dtp-1889739213.html
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происшествия, зеленоград
Происшествия, Зеленоград
В Зеленограде произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Зеленограде два человека пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись в Зеленограде, один из них перевернулся, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На Панфиловском проспекте в Зеленограде произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, один автомобиль опрокинулся", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства ДТП выясняются.
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ПроисшествияЗеленоград
 
 
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