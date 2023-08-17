Украинские войска выпустили по Донецку еще два кассетных снаряда
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще два кассетных снаряда
Осколки украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
Украинские войска в 13.05 выпустили еще 2 кассетных снаряда калибра 155 мм по районам Донецка - представительство ДНР в СЦКК
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Также представительство ранее сообщило, что украинские войска в 13.00 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.