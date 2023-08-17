https://ria.ru/20230817/donetsk-1890583671.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк кассетными боеприпасами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:24

2023-08-17T12:24

2023-08-17T13:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк кассетными боеприпасами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 12:10 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Через пять минут обстрелам подверглась Макеевка, а также Петровский и Кировский районы Донецка. По ним украинские войска выпустили в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.С утра четверга ВСУ выпустили по различным районам Донецка уже более 30 снарядов, из них свыше десяти — кассетные.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве эти бомбы выбрасывают снаряды меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, вооруженные силы украины