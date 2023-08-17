https://ria.ru/20230817/dobrynin-1890478022.html

Биография Николая Добрынина

Биография Николая Добрынина - РИА Новости, 17.08.2023

Биография Николая Добрынина

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Николай Николаевич Добрынин родился 17 августа 1963 года в Таганроге. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T01:02

2023-08-17T01:02

2023-08-17T01:02

справки

таганрог

николай добрынин (советский и российский актёр театра и кино)

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Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Николай Николаевич Добрынин родился 17 августа 1963 года в Таганроге.В 1985 году окончил актерский факультет Российского института театрального искусства – ГИТИС (мастерская Ирины Судаковой и Лидии Князевой). Во время учебы в театральном вузе работал в Московском метрополитене, был учителем танцев.В 1985 году был принят в труппу Государственного театра миниатюр (с 1987 года – "Сатирикон", ныне Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина). Играл в массовых сценах. Был призван в армию, проходил службу в войсках противовоздушной обороны.После срочной службы Добрынин продолжил творческую деятельность в "Сатириконе". В 1988 году актер получил одну из главных ролей в спектакле Романа Виктюка "Служанки", которая принесла ему популярность. Партнерами Добрынина по сцене стали Константин Райкин, Александр Зуев, Сергей Зарубин. В 1989-1992 годах работал в "Независимой труппе Аллы Сигаловой". Принимал участие в таких спектаклях, как "Ваятель масок" Ивана Поповски, "Отелло" и "Пугачев" в постановке Аллы Сигаловой и др.В 1989-2004 годах служил в Театре Романа Виктюка, где играл в спектаклях "Служанки", "Саломея, или Странные игры Оскара Уайльда", "Мою жену зовут Морис", "Мастер и Маргарита" и др.Выступал на сцене Санкт-Петербургского Театрального центра на Коломенской в таких постановках, как "Держи меня крепче, люби…" ("Влюбленный Мопассан") режиссера Александра Невинского и "Пижама на шестерых" режиссера Семена Спивака. Принимал участие в антрепризных спектаклях: "Близкие люди" и "Синдром счастья, или Ложь по контракту" режиссера Алексея Кирющенко, "Сирена и Виктория" и "Царский подарок" Нины Чусовой и др.В настоящее время занят в театре "Русская песня" в спектаклях режиссера Нины Чусовой "12 стульев", "Бабий бунт в нашем колхозе" и "Очень веселые ребята", а также в театре "Миллениум" в постановке Алексея Кирющенко "Близкие люди". В кино Николай Добрынин дебютировал в фильмах "Нужные люди" (1986) и "Прощай, шпана замоскворецкая…" (1987). Актер играл главные роли в таких фильмах и сериалах, как "Русский регтайм" (1993), "Поезд до Бруклина" (1995), "Короли российского сыска" (1996), "Все то, о чем мы так долго мечтали" (1997), "На ножах" (1998), "Белый танец" (1999), "Нина. Расплата за любовь" (2001), "Семейные тайны" (2001), "Хозяин "Империи" (2001), "Воровка-2. Счастье напрокат" (2002), "Русские в городе ангелов" (2002), "Амапола" (2003), "Демон полдня" (2003), "Шахматист" (2004), "Жених для Барби" (2005), "Жизнь – поле для охоты" (2005), "Национальное достояние" (2007), "Сеть" (2007) "Атлантида" (2007-2008), "Александр Македонский" (2008), "Бой местного значения" (2008), "Одинокий ангел" (2008), "Родные люди" (2008), "Шальной ангел" (2008), "Одна семья" (2009), "Подарок судьбы" (2009), "Террористка Иванова" (2009), "Течет река Волга" (2009), "Борцу не больно" (2010), "Вендетта по-русски" (2010), "Громозека" (2010), "Новогодние сваты" (2010), "Серафима прекрасная" (2010), "Судмедэксперты" (2010), "Шериф" (2010-2012), "Байки Митяя" (2011), "Любовник для Люси" (2012), "На крыльях" (2013), "Дедушка моей мечты" (2014), "Дом с лилиями" (2014), "Копы из Перетопа" (2014), "Мой любимый папа" (2014), "Несокрушимый" (2018), "Против всех" (2022), "Юность" (2023).Также принимал участие в фильмах и сериалах: "Щенок" (1988), "Биндюжник и король" (1989), "Мистификатор" (1990), "Феофания, рисующая смерть" (1991), "Месть шута" (1993), "Шейлок" (1993), "Летник люди" (1995), "Звездная ночь в Камергерском" (1997), "Новый год в ноябре" (2000), "Ростов-папа" (2000), "Черная комната" (2000), "Блюстители порока" (2000), "Чудеса, да и только, или Щука по-московски" (2001), "Сибирочка" (2003), "Спасти и выжить" (2003), "Пограничный блюз" (2004), "Атаман" (2005), "Слепой-2" (2005), "Сестры по крови" (2005-2006), "Прииск" (2006), "Вальс на прощание" (2007), "Гражданин начальник-3" (2007), "Держи меня крепче" (2007), "Дом на набережной" (2007), "Затмение" (2007), "Коснуться неба" (2007), "Срочно в номер" (2007), "Черный снег" (2007), "Азиат" (2008), "Афганский призрак" (2008), "Батюшка" (2008), "Безумный ноябрь" (2008), "Мины в фарватере" (2008), "Сказка о женщине и мужчине" (2008), "Шут и Венера" (2008), "Вербное воскресенье" (2009), "Вердикт" (2009), "Одну тебя люблю" (2009), "Русский дубль" (2009), "Сваты" (2009-2021), "Черчилль" (2009), "Близкий враг" (2010), "Братаны" (2010-2012), "Гаражи" (2010), "На измене" (2010), "Дом на обочине" (2011), "Кедр" пронзает небо" (2011), "Небесные родственники" (2011), "Одуванчик" (2011), "Отрыв" (2011), "Пираньи" (2011), "Танец нашей любви" (2011), "Хранимые судьбой" (2011), "Выхожу тебя искать-2" (2012), "Новогодний переполох" (2012), "Всем скорбящим радость" (2013), "Петр Лещенко. Все, что было…" (2013), "Разведчицы" (2013), "Станица" (2013), "Молодежка" (2013-2018), "Аленка из Почитанки" (2014), "Алхимик. Эликсир Фауста" (2014), "Кавказская пленница!" (2014), "Трюкач" (2014), "Людмила Гурченко" (2015), "Неподсудные" (2015), "Орлова и Александров" (2015), "Родина" (2015), "Маргарита Назарова" (2016), "Найти мужа Дарье Климовой" (2016), "Погоня за шедевром" (2016), "Три королевы" (2016), "Пес Рыжий" (2017), "Легенда Феррари" (2019), "Мосгаз. Дело №8. Западня" (2021), "Перекати поле" (2021), "Подарок феи" (2021), "Пуск пропуска. Офицерские истории" (2021), "Экстрасенс" (2022), "Чайки" (2022), "Эффект домино" (2023).Заслуженный артист Российской Федерации (2002). Николай Добрынин женат третьим браком. Пара воспитывает общую дочь. Во втором браке актер усыновил сына Анны Тереховой, дочери актрисы Маргариты Тереховой.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

таганрог

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таганрог, николай добрынин (советский и российский актёр театра и кино)