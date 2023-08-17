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Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС - РИА Новости, 17.08.2023
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00:36 17.08.2023 (обновлено: 07:52 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/denonsatsiya-1890515589.html
Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС
Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС - РИА Новости, 17.08.2023
Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС
Правительство Белоруссии денонсировало соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, об этом говорится в постановлении Совета министров республики, РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T00:36
2023-08-17T07:52
в мире
белоруссия
украина
киев
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии денонсировало соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале."Денонсировать соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года", - сообщается в документе.Также белорусское правительство постановило денонсировать межправительственный протокол о внесении правок в это соглашение, который был подписан в 2003 году.Правительство поручило МИД направить уведомление о денонсации этих документов. Постановление вступило в силу с момента принятия — 15 августа.Украина в последнее время регулярно объявляют о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
https://ria.ru/20230814/armiya-1889959274.html
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в мире, белоруссия, украина, киев
В мире, Белоруссия, Украина, Киев
Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС

Белоруссия денонсировала соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии денонсировало соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
"Денонсировать соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года", - сообщается в документе.
Также белорусское правительство постановило денонсировать межправительственный протокол о внесении правок в это соглашение, который был подписан в 2003 году.
Правительство поручило МИД направить уведомление о денонсации этих документов. Постановление вступило в силу с момента принятия — 15 августа.
Украина в последнее время регулярно объявляют о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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