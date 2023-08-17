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Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС

Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС - РИА Новости, 17.08.2023

Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о ВТС

Правительство Белоруссии денонсировало соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, об этом говорится в постановлении Совета министров республики, РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T00:36

2023-08-17T00:36

2023-08-17T07:52

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Правительство Белоруссии денонсировало соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, об этом говорится в постановлении Совета министров республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале."Денонсировать соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года", - сообщается в документе.Также белорусское правительство постановило денонсировать межправительственный протокол о внесении правок в это соглашение, который был подписан в 2003 году.Правительство поручило МИД направить уведомление о денонсации этих документов. Постановление вступило в силу с момента принятия — 15 августа.Украина в последнее время регулярно объявляют о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.

https://ria.ru/20230814/armiya-1889959274.html

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в мире, белоруссия, украина, киев