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Дефолт 1998 года в России

Дефолт 1998 года в России - РИА Новости, 17.08.2023

Дефолт 1998 года в России

17 августа 1998 года правительство РФ во главе с Сергеем Кириенко объявило дефолт. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T01:32

2023-08-17T01:32

2023-08-17T01:32

справки

россия

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17 августа 1998 года правительство РФ во главе с Сергеем Кириенко объявило дефолт.Дефолт (англ. default) – нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять условия договора займа. Суверенный дефолт (государственное банкротство) – полный или частичный отказ государства от платежей по внешним и внутренним долгам; форма кризиса государственных финансов. Экономический кризис 1998 года в России стал одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Основными причинами дефолта (приостановки платежей по внутреннему долгу) стали большой государственный долг России, которому способствовал обвал азиатских экономик, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля.Российская экономика образца 1990-х хронически страдала от дефицита бюджета – он составлял 5-8% ВВП. Для покрытия этого дефицита правительство создало рынок государственных краткосрочных облигаций (ГКО).Государственные краткосрочные бескупонные облигации были впервые эмитированы министерством финансов РФ в мае 1993 года. По сути, рынок ГКО представлял собой классическую финансовую пирамиду, в которую были вовлечены чуть ли не все денежные ресурсы страны. На протяжении более чем трех лет деньги не выходили за пределы финансовой сферы, спекуляции с этими ценными бумагами были выгоднее, чем выпуск самой прибыльной продукции. Доходность по ГКО непосредственно перед кризисом достигала 140% годовых. Страна остро нуждалась в зарубежных займах, но не могла гарантировать обслуживание долга. Следствием больших внешних и внутренних займов, осуществлявшихся правительствами реформаторов, явился огромный государственный внешний долг в размере более 150 миллиардов долларов, тогда как международные резервы государства составляли на конец августа 1998 года лишь 12,5 миллиарда долларов. Внутренний долг достиг двухсот миллиардов долларов по курсу июля 1998 года.По данным Центробанка, на момент кризиса резервы ЦБ составляли 24 миллиарда долларов, обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке – свыше 36 миллиардов долларов. Общая сумма платежей государства в пользу нерезидентов приближалась к 10 миллиардам долларов в год. Дефицит бюджета в 1997-1998 годах составлял 20% ВВП. Ситуацию усугубляли снижение мировых цен на сырье (прежде всего, на нефть, газ, металлы) и начавшийся весной 1998 года в Азии мировой финансовый кризис. Из-за этих событий валютные доходы правительства уменьшились, а частные иностранные кредиторы стали крайне опасаться давать займы странам с нестабильной экономикой.По словам Михаила Задорнова, который в тот период возглавлял Минфин, российским властям летом 1998 года удалось пролонгировать часть своих внешних обязательств, долг был сдвинут на 20 лет. Кроме того, России был выдан очередной транш от международных финансовых организаций и поначалу казалось, что этого хватит, чтобы пройти острый период, но кризис, прежде всего внешний, обострялся. Однако в июле стало понятно, что этот пакет мер недостаточен и не соответствует ожиданиям рынка.6 августа 1998 года правительство приняло решение о резком – с 6 до 14 миллиардов долларов – увеличении лимита внешних заимствований России в текущем году. Фактически такое решение подтвердило невозможность финансирования бюджета из внутренних источников.11 августа обрушились котировки российских ценных бумаг на биржах. Падение цен на акции в РТС превысило 7,5%, после чего торги были остановлены. Весь день банки активно скупали валюту, а к вечеру стало известно о приостановке операций целым рядом крупнейших банков.12 августа резкий рост спроса на валюту привел к остановке межбанковского кредитного рынка и кризису ликвидности. У банков, которым были нужны большие суммы для выполнения форвардных контрактов, начались перебои с возвратом ссуд. ЦБ РФ снизил лимиты на продажу валюты крупнейшим коммерческим банкам, сократив свои затраты на поддержание курса рубля. 13 августа рейтинговые агентства Moody`s и Standard & Poor`s понизили долгосрочный кредитный рейтинг России. Он перешел из разряда "спекулятивный" в категорию "аутсайдерский".В этот же день состоялась экстренная встреча министра финансов Михаила Задорнова и зампреда ЦБ Сергея Алексашенко с представителями крупнейших российских банков. Правительство заявило, что поддержание валютного рынка и рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО) – дело самих банкиров.14 августа президент Борис Ельцин, отдыхавший на Валдае, сказал: "Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо... Ни в коем случае из-за ситуации на финансовых рынках не прерву отпуск. Ведь, как только я это сделаю, начнутся разговоры о том, что там заваруха, катастрофа". Между тем у банков стали появляться первые очереди вкладчиков, желающих вернуть депозиты.15 августа президент прервал отпуск и вернулся в Москву. Премьер-министр Сергей Кириенко провел совещание с главами Центробанка, Минфина и спецпредставителем Кремля в международных финансовых организациях. Глава правительства дал поручение разработать меры по стабилизации ситуации.17 августа правительство объявило о введении комплекса мер, "направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики" страны. Фактически это утверждение означало дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней приостанавливалось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Купля-продажа ГКО прекратилась. Одновременно Банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора от 6 до 9,5 рублей за доллар. Это заявление повлекло за собой падение курса рубля сразу в полтора раза.Спустя несколько дней после выступления Сергея Кириенко экономический кризис усугубился кризисом политическим: 21 августа все фракции Госдумы выступили с официальными заявлениями о необходимости отставки кабинета министров.23 августа президент РФ Борис Ельцин подписал указ об отставке правительства Сергея Кириенко и возложил исполнение обязанностей председателя правительства на Виктора Черномырдина. Однако депутаты Госдумы его кандидатуру не пропустили, в итоге под давлением парламентского большинства было сформировано правительство Евгения Примакова. Одновременно сменился глава Центробанка: 11 сентября ушел в отставку Сергей Дубинин, его пост занял Виктор Геращенко. По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 миллиардов долларов, из которых 33 миллиарда пришлось на корпоративный сектор, 19 миллиардов – на граждан, 45 миллиардов – на коммерческие банки. Ряд российских банков не смог пережить дефолт. За 1998 год количество действующих кредитных организаций сократилось на 229 и на 1 января 1999 года составило 1476. При этом во второй половине года тенденция к сокращению количества действующих кредитных организаций усилилась.Отличительной особенностью банковского кризиса стал отзыв лицензий на осуществление банковских операций у крупнейших банков. Если за 1997 год и семь месяцев 1998 года ни у одного из банков, входящих в группу двадцати крупнейших по величине активов, не была отозвана лицензия, то за август-декабрь 1998 года лицензии лишились три банка этой группы.В результате экономического кризиса 1998 года Россия превратилась в одного из крупнейших должников в мире. Ее внешняя задолженность увеличилась до 220 миллиардов долларов (165 миллиардов долларов составили долги государства, 30 миллиардов долларов – банков, 25 миллиардов долларов – компаний). Данная сумма в пять раз превышала все годовые доходы казны и составляла почти 147% ВВП. С учетом внутреннего долга различных органов власти перед бюджетниками и предприятиями по зарплате и госзаказу общие обязательства превышали 300 миллиардов долларов или 200% ВВП. Вследствие решений от 17 августа произошла неуправляемая трехкратная девальвация рубля. Из-за искусственной привязки рубля к доллару и ориентации на динамику обменного курса рубля следствием девальвации последнего стал взрывной рост цен. За четыре месяца (ноябрь к июлю 1998 года) по продовольственным товарам цены повысились на 63%, по непродовольственным товарам – 85%.Неуправляемая девальвация рубля повлекла за собой резкое сжатие денежной массы в реальном выражении, обострение кризиса ликвидности и рост неплатежей. Согласно статистике, после дефолта граждане потеряли примерно четверть своих доходов: зарплаты упали на треть, пенсии на 42%. Эксперты считают, что усредненные цифры не отражают действительности: доходы многих семей упали в 3-5 раз, а некоторые попросту разорились. В условиях обострения финансово-экономического кризиса происходила ликвидация или сворачивание деятельности ряда предприятий и организаций (особенно в крупных городах страны). В результате в конце декабря 1998 года общая численность безработных (по методологии МОТ) увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 1997 года на 9,8% и составила 8,9 миллиона человек (12,4% экономически активного населения); в конце декабря 1997 года численность безработных оценивалась в размере 8,1 миллиона человек (11,2% экономически активного населения). Снижение платежеспособного спроса явилось основным фактором спада производства и потребления. Одновременно с падением производства усилился инвестиционный кризис. В результате снижения доверия к банковской системе со стороны организаций и населения резко сократился объем кредитных ресурсов банков, направляемых на развитие реального сектора экономики. Усилился процесс долларизации и вывоз капитала. Объем привлечения прямых иностранных инвестиций снизился более чем на 40%.Кризис банковской системы негативно повлиял на систему расчетов. В результате бюджетная система недополучила значительные суммы платежей, и произошло увеличение взаимных неплатежей между организациями.Девальвация рубля остановилась только в конце 2002 года и за четыре с третью года оказалась пятикратной. С 2003 года рубль начал вновь укрепляться. В дальнейшем экономический рост был поддержан ростом цен на нефть и колоссальным притоком иностранного капитала в середине нулевых годов. Главным позитивным результатом кризиса 1998 года эксперты называют отход экономики от сырьевой модели и развитие отраслей экономики, которые до финансового кризиса замещались импортом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия