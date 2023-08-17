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Роскомнадзор назвал чайлдфри и ЛГБТ взломом общественного восприятия - РИА Новости, 17.08.2023
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17:48 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/chayldfri-1890680023.html
Роскомнадзор назвал чайлдфри и ЛГБТ взломом общественного восприятия
Роскомнадзор назвал чайлдфри и ЛГБТ взломом общественного восприятия - РИА Новости, 17.08.2023
Роскомнадзор назвал чайлдфри и ЛГБТ взломом общественного восприятия
Тенденции к развитию чайлдфри и ЛГБТ "взламывают" общественное восприятие с последующим его разрушением, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:48
2023-08-17T17:48
общество
россия
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Тенденции к развитию чайлдфри и ЛГБТ "взламывают" общественное восприятие с последующим его разрушением, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. Заявление прозвучало в рамках выступления на круглом столе "Цифровая трансформация общества и её влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие", посвящённом влиянию технологий и глобализации на сознание российского общества. "То, что мы говорим про чайлдфри, ЛГБТ - это на самом деле взлом в голове тех призм восприятия, которые ограничивают проникновение в умы людей той информации, которая по сути будет в последующем разрушать её и их самих, и общество", - сказал Липов в ходе круглого стола на форуме "Армия-2023". В контексте обсуждения глава Роскомнадзора отметил, насколько важно защищаться от навязанных российскому обществу идей посредством развития базовых традиционных ценностей. "В первую очередь нас беспокоит... это то, что мы должны уметь защищаться от чужих смыслов. И это здесь, наверно, те базовые, мы говорили о каких-то призмах восприятия. Наверно, здесь ключевые призмы восприятия - это те ценности, которые мы закладываем дома, когда мы дети, в школе, когда мы растём", - отметил Липов. Ранее в ходе конференции глава Роскомнадзора заявил, что в нашей стране необходимо работать над организацией восприятия информации, чтобы превентивными мерами подготовить человека к её правильному пониманию. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230604/chayldfri-1876113575.html
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общество, россия, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), форум "армия — 2023"
Общество, Россия, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Форум "Армия — 2023"
Роскомнадзор назвал чайлдфри и ЛГБТ взломом общественного восприятия

Липов: идеологии чайлдфри и ЛГБТ взламывают и разрушают общественное восприятие

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Тенденции к развитию чайлдфри и ЛГБТ "взламывают" общественное восприятие с последующим его разрушением, заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.
Заявление прозвучало в рамках выступления на круглом столе "Цифровая трансформация общества и её влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие", посвящённом влиянию технологий и глобализации на сознание российского общества.
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"То, что мы говорим про чайлдфри, ЛГБТ - это на самом деле взлом в голове тех призм восприятия, которые ограничивают проникновение в умы людей той информации, которая по сути будет в последующем разрушать её и их самих, и общество", - сказал Липов в ходе круглого стола на форуме "Армия-2023".
В контексте обсуждения глава Роскомнадзора отметил, насколько важно защищаться от навязанных российскому обществу идей посредством развития базовых традиционных ценностей. "В первую очередь нас беспокоит... это то, что мы должны уметь защищаться от чужих смыслов. И это здесь, наверно, те базовые, мы говорили о каких-то призмах восприятия. Наверно, здесь ключевые призмы восприятия - это те ценности, которые мы закладываем дома, когда мы дети, в школе, когда мы растём", - отметил Липов. Ранее в ходе конференции глава Роскомнадзора заявил, что в нашей стране необходимо работать над организацией восприятия информации, чтобы превентивными мерами подготовить человека к её правильному пониманию.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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ОбществоРоссияАндрей ЛиповФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Форум "Армия — 2023"
 
 
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