https://ria.ru/20230817/burundi-1890699912.html

Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии

Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии - РИА Новости, 17.08.2023

Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии

Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:37

2023-08-17T19:37

2023-08-17T19:37

россия

бурунди

ссср

владимир путин

оон

патриот

безопасность

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости Министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази. "Россия со времен СССР была первой страной, поддержавшей движение за независимость стран Африканского континента. И по сей день не стихает голос Российской Федерации в поддержку угнетенных народов в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках. Кроме того, (Россия – прим.пер.) ведет борьбу против экспансии империализма и несправедливого господства во всех его формах", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что Запад навязыванием своих правил пытается сохранить неоколониализм в Африке. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230817/gosoboronzakaz-1890596499.html

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бурунди

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, бурунди, ссср, владимир путин, оон, патриот, безопасность, форум "армия — 2023"