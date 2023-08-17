https://ria.ru/20230817/burundi-1890699912.html
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии - РИА Новости, 17.08.2023
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии
Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:37
2023-08-17T19:37
2023-08-17T19:37
россия
бурунди
ссср
владимир путин
оон
патриот
безопасность
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890554985_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_bc365892555593926133e08214c9edb3.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости Министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази. "Россия со времен СССР была первой страной, поддержавшей движение за независимость стран Африканского континента. И по сей день не стихает голос Российской Федерации в поддержку угнетенных народов в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках. Кроме того, (Россия – прим.пер.) ведет борьбу против экспансии империализма и несправедливого господства во всех его формах", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что Запад навязыванием своих правил пытается сохранить неоколониализм в Африке. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230817/gosoboronzakaz-1890596499.html
россия
бурунди
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890554985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1316a21c6ffaf748416080a12df030bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бурунди, ссср, владимир путин, оон, патриот, безопасность, форум "армия — 2023"
Россия, Бурунди, СССР, Владимир Путин, ООН, Патриот, Безопасность, Форум "Армия — 2023"
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии
Министр обороны Бурунди отметил роль России в поддержке угнетаемых народов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости Министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази.
"Россия со времен СССР была первой страной, поддержавшей движение за независимость стран Африканского континента. И по сей день не стихает голос Российской Федерации в поддержку угнетенных народов в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках. Кроме того, (Россия – прим.пер.) ведет борьбу против экспансии империализма и несправедливого господства во всех его формах", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что Запад навязыванием своих правил пытается сохранить неоколониализм в Африке.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил