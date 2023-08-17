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Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии - РИА Новости, 17.08.2023
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19:37 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/burundi-1890699912.html
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии - РИА Новости, 17.08.2023
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии
Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:37
2023-08-17T19:37
россия
бурунди
ссср
владимир путин
оон
патриот
безопасность
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости Министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази. "Россия со времен СССР была первой страной, поддержавшей движение за независимость стран Африканского континента. И по сей день не стихает голос Российской Федерации в поддержку угнетенных народов в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках. Кроме того, (Россия – прим.пер.) ведет борьбу против экспансии империализма и несправедливого господства во всех его формах", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что Запад навязыванием своих правил пытается сохранить неоколониализм в Африке. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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россия
бурунди
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россия, бурунди, ссср, владимир путин, оон, патриот, безопасность, форум "армия — 2023"
Россия, Бурунди, СССР, Владимир Путин, ООН, Патриот, Безопасность, Форум "Армия — 2023"
Министр обороны Бурунди отметил роль России в противодействии экспансии

Министр обороны Бурунди отметил роль России в поддержке угнетаемых народов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия со времен СССР поддерживает движение за независимость Африканских стран, и ведёт борьбу против угнетения и экспансии империализма, рассказал РИА Новости Министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази.
"Россия со времен СССР была первой страной, поддержавшей движение за независимость стран Африканского континента. И по сей день не стихает голос Российской Федерации в поддержку угнетенных народов в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках. Кроме того, (Россия – прим.пер.) ведет борьбу против экспансии империализма и несправедливого господства во всех его формах", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в рамках второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что Запад навязыванием своих правил пытается сохранить неоколониализм в Африке.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
На "Армии-2023" обсудили ускорение закупок для нужд Вооруженных сил
Вчера, 12:51
 
РоссияБурундиСССРВладимир ПутинООНПатриотБезопасностьФорум "Армия — 2023"
 
 
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