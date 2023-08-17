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Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России - РИА Новости, 17.08.2023
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19:16 17.08.2023 (обновлено: 19:18 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/burundi-1890697211.html
Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России
Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России - РИА Новости, 17.08.2023
Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России
Республика Бурунди в ближайшее время ожидает крупную поставку оборудования из России, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:16
2023-08-17T19:18
форум "армия — 2023"
россия
бурунди
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Республика Бурунди в ближайшее время ожидает крупную поставку оборудования из России, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази."Заметный прогресс можно отметить в области обучения и наращивания потенциала. В ближайшее время мы планируем обмен специалистами и крупную поставку оборудования", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". Глава военного ведомства республики также отметил, что военно-техническое сотрудничество между Республикой Бурунди и Российской Федерацией находится в хорошем состоянии, добавив, что оно осуществляется в рамках двухсторонних соглашений, последнее из которых было подписано в июле прошлого года. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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форум "армия — 2023", россия, бурунди
Форум "Армия — 2023", Россия, Бурунди
Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России

Минобороны Бурунди сообщило, что ожидает крупную поставку оборудования из России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Республика Бурунди в ближайшее время ожидает крупную поставку оборудования из России, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази.
"Заметный прогресс можно отметить в области обучения и наращивания потенциала. В ближайшее время мы планируем обмен специалистами и крупную поставку оборудования", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023".
Глава военного ведомства республики также отметил, что военно-техническое сотрудничество между Республикой Бурунди и Российской Федерацией находится в хорошем состоянии, добавив, что оно осуществляется в рамках двухсторонних соглашений, последнее из которых было подписано в июле прошлого года.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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Форум "Армия — 2023"РоссияБурунди
 
 
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