https://ria.ru/20230817/burundi-1890697211.html

Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России

Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России - РИА Новости, 17.08.2023

Бурунди сообщила, что ожидает крупную поставку оборудования из России

Республика Бурунди в ближайшее время ожидает крупную поставку оборудования из России, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:16

2023-08-17T19:16

2023-08-17T19:18

форум "армия — 2023"

россия

бурунди

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Республика Бурунди в ближайшее время ожидает крупную поставку оборудования из России, рассказал РИА Новости министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази."Заметный прогресс можно отметить в области обучения и наращивания потенциала. В ближайшее время мы планируем обмен специалистами и крупную поставку оборудования", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". Глава военного ведомства республики также отметил, что военно-техническое сотрудничество между Республикой Бурунди и Российской Федерацией находится в хорошем состоянии, добавив, что оно осуществляется в рамках двухсторонних соглашений, последнее из которых было подписано в июле прошлого года. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/rosoboroneksport-1890647321.html

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форум "армия — 2023", россия, бурунди