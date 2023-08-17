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Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир - РИА Новости, 17.08.2023
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Религия
 
12:41 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/buddiyskaya-1890593982.html
Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир
Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир - РИА Новости, 17.08.2023
Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир
Первый Международный буддийский форум, собравшийся в Бурятии, должен выступить за многополярное мировое сообщество, однополярность ведет в бездну порока и... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T12:41
2023-08-17T12:41
религия
россия
байкал
дамба аюшеев
религия
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УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости, Ольга Липич. Первый Международный буддийский форум, собравшийся в Бурятии, должен выступить за многополярное мировое сообщество, однополярность ведет в бездну порока и бездуховности, заявил глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, обращение которого участника форума зачитал его заместитель Дид Хамбо лама Дагба Очиров."Само время сегодня требует от нас - буддистов, собравшихся на Международный буддийский форум на территории Российской федерации, - сказать свое решительное слово: мы – за многополярное мировое сообщество. Только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, а взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным", - процитировал Аюшеева Очиров.По его словам, участники форума понимают, что "однополярный мир – это путь в бездну невежества, порока и бездуховности".Буддизм, отметил глава Буддийской традиционной сангхи России, дает человечеству "незримую дорожную карту для достижения жизни без войны, вражды, самоуничтожающей ненависти". И от международного форума в Бурятии можно ждать высоких результатов."Наша встреча на берегах озера Байкал – одного из величайших мест духовной силы всей планеты – имеет особый смысл в современных исторических условиях. Наш буддийский форум раскрывает сегодня миру свой духовный лотос веры, разума, мудрости, чтобы мир видел, что земля многонациональной и многоконфессиональной России является величайшим источником духа победителей, что она исполнена глубочайшей внутренней силы, которая неподвластна времени", - приводит слова Аюшеева Очиров.Буддизм более двух с половиной тысяч лет, напомнил лама, учит людей быть мудрыми, сохранять разум в любых испытаниях, не бояться врагов и смерти, ведь страх – причина поражений. "Современные вызовы глобального мира дают буддистам почву для преодоления множества иллюзий", - добавил Очиров.Не случайно, продолжает он, Первый Международный буддийский форум проходит именно в Бурятии – историческом центре буддизма России с 1741 года. Лама отметил обширное развитие в ряде регионов России буддийских духовных практик, принятии в обществе буддийской философии и психологии. Особое внимание участников форума он обратил на феномен "великого учителя Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова" - его тело многие десятилетия пребывает в нетленном состоянии, которое буддисты объясняют посмертной медитацией (тукдам). Лама добавил, что 18 августа в духовном центре российского буддизма - Иволгинском дацане - участники форума смогут "увидеться с ним" (ламой Этигэловым) – и возможно, откроют "новые пути к мудрости и счастью".Первый Международный буддийский форум проходит в Бурятии 17-19 августа с участием видных духовных, государственных и научных деятелей из 13 стран мира.
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россия, байкал, дамба аюшеев, религия
Религия, Россия, Байкал, Дамба Аюшеев, Религия
Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир

Глава буддийской сангхи России: однополярный мир ведет к пороку и бездуховности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк100-летие дацана в Санкт-Петербурге
100-летие дацана в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости, Ольга Липич. Первый Международный буддийский форум, собравшийся в Бурятии, должен выступить за многополярное мировое сообщество, однополярность ведет в бездну порока и бездуховности, заявил глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, обращение которого участника форума зачитал его заместитель Дид Хамбо лама Дагба Очиров.
"Само время сегодня требует от нас - буддистов, собравшихся на Международный буддийский форум на территории Российской федерации, - сказать свое решительное слово: мы – за многополярное мировое сообщество. Только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, а взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным", - процитировал Аюшеева Очиров.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМеждународный буддийский форум в Улан-Удэ
Международный буддийский форум в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Международный буддийский форум в Улан-Удэ
По его словам, участники форума понимают, что "однополярный мир – это путь в бездну невежества, порока и бездуховности".
Буддизм, отметил глава Буддийской традиционной сангхи России, дает человечеству "незримую дорожную карту для достижения жизни без войны, вражды, самоуничтожающей ненависти". И от международного форума в Бурятии можно ждать высоких результатов.
"Наша встреча на берегах озера Байкал – одного из величайших мест духовной силы всей планеты – имеет особый смысл в современных исторических условиях. Наш буддийский форум раскрывает сегодня миру свой духовный лотос веры, разума, мудрости, чтобы мир видел, что земля многонациональной и многоконфессиональной России является величайшим источником духа победителей, что она исполнена глубочайшей внутренней силы, которая неподвластна времени", - приводит слова Аюшеева Очиров.
© РИА Новости / Ольга ЛипичБуддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности"
Буддийский форум Традиционный буддизм и вызовы современности - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Ольга Липич
Буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности"
Буддизм более двух с половиной тысяч лет, напомнил лама, учит людей быть мудрыми, сохранять разум в любых испытаниях, не бояться врагов и смерти, ведь страх – причина поражений. "Современные вызовы глобального мира дают буддистам почву для преодоления множества иллюзий", - добавил Очиров.
Не случайно, продолжает он, Первый Международный буддийский форум проходит именно в Бурятии – историческом центре буддизма России с 1741 года. Лама отметил обширное развитие в ряде регионов России буддийских духовных практик, принятии в обществе буддийской философии и психологии. Особое внимание участников форума он обратил на феномен "великого учителя Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова" - его тело многие десятилетия пребывает в нетленном состоянии, которое буддисты объясняют посмертной медитацией (тукдам). Лама добавил, что 18 августа в духовном центре российского буддизма - Иволгинском дацане - участники форума смогут "увидеться с ним" (ламой Этигэловым) – и возможно, откроют "новые пути к мудрости и счастью".
Первый Международный буддийский форум проходит в Бурятии 17-19 августа с участием видных духовных, государственных и научных деятелей из 13 стран мира.
Статуя XII хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова около Этигэлэ Хамбо Ламын ордон в буддийском монастырском комплексе Иволгинский дацан - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Монах рассказал о посланиях "нетленного ламы" из Бурятии
9 августа, 13:05
 
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