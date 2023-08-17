https://ria.ru/20230817/buddiyskaya-1890593982.html

Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир

Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир - РИА Новости, 17.08.2023

Глава буддийской сангхи России призвал выступить за многополярный мир

Первый Международный буддийский форум, собравшийся в Бурятии, должен выступить за многополярное мировое сообщество, однополярность ведет в бездну порока и... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:41

2023-08-17T12:41

2023-08-17T12:41

религия

россия

байкал

дамба аюшеев

религия

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УЛАН-УДЭ, 17 авг - РИА Новости, Ольга Липич. Первый Международный буддийский форум, собравшийся в Бурятии, должен выступить за многополярное мировое сообщество, однополярность ведет в бездну порока и бездуховности, заявил глава Буддистской традиционной сангхи России Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев, обращение которого участника форума зачитал его заместитель Дид Хамбо лама Дагба Очиров."Само время сегодня требует от нас - буддистов, собравшихся на Международный буддийский форум на территории Российской федерации, - сказать свое решительное слово: мы – за многополярное мировое сообщество. Только так на нашей планете будет установлен баланс разума и процветания, а взаимоуважение народов и конфессий будет истинным и прочным", - процитировал Аюшеева Очиров.По его словам, участники форума понимают, что "однополярный мир – это путь в бездну невежества, порока и бездуховности".Буддизм, отметил глава Буддийской традиционной сангхи России, дает человечеству "незримую дорожную карту для достижения жизни без войны, вражды, самоуничтожающей ненависти". И от международного форума в Бурятии можно ждать высоких результатов."Наша встреча на берегах озера Байкал – одного из величайших мест духовной силы всей планеты – имеет особый смысл в современных исторических условиях. Наш буддийский форум раскрывает сегодня миру свой духовный лотос веры, разума, мудрости, чтобы мир видел, что земля многонациональной и многоконфессиональной России является величайшим источником духа победителей, что она исполнена глубочайшей внутренней силы, которая неподвластна времени", - приводит слова Аюшеева Очиров.Буддизм более двух с половиной тысяч лет, напомнил лама, учит людей быть мудрыми, сохранять разум в любых испытаниях, не бояться врагов и смерти, ведь страх – причина поражений. "Современные вызовы глобального мира дают буддистам почву для преодоления множества иллюзий", - добавил Очиров.Не случайно, продолжает он, Первый Международный буддийский форум проходит именно в Бурятии – историческом центре буддизма России с 1741 года. Лама отметил обширное развитие в ряде регионов России буддийских духовных практик, принятии в обществе буддийской философии и психологии. Особое внимание участников форума он обратил на феномен "великого учителя Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова" - его тело многие десятилетия пребывает в нетленном состоянии, которое буддисты объясняют посмертной медитацией (тукдам). Лама добавил, что 18 августа в духовном центре российского буддизма - Иволгинском дацане - участники форума смогут "увидеться с ним" (ламой Этигэловым) – и возможно, откроют "новые пути к мудрости и счастью".Первый Международный буддийский форум проходит в Бурятии 17-19 августа с участием видных духовных, государственных и научных деятелей из 13 стран мира.

https://ria.ru/20230809/lama-1889025098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, байкал, дамба аюшеев, религия