https://ria.ru/20230817/bolsonaru-1890708777.html

Хакер заявил, что Болсонару предлагал ему помилование за взлом урн

Хакер заявил, что Болсонару предлагал ему помилование за взлом урн - РИА Новости, 17.08.2023

Хакер заявил, что Болсонару предлагал ему помилование за взлом урн

Бразильский хакер Уолтер Дельгатти, выступая перед парламентской комиссией по расследованиям, заявил, что бывший президент Жаир Болсонару пообещал ему... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:56

2023-08-17T20:56

2023-08-17T20:56

в мире

жаир болсонару

бразилия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 авг - РИА Новости. Бразильский хакер Уолтер Дельгатти, выступая перед парламентской комиссией по расследованиям, заявил, что бывший президент Жаир Болсонару пообещал ему помилование в случае ареста за проникновение в систему избиркома во время прошлогодних президентских выборов. По словам бразильского хакера, который стал известен после утечки WhatsApp-переписки судьи Сержиу Моро и взломов Национального совета юстиции и судебной системы, он встречался с Болсонару в его официальной резиденции в 2022 году при посредничестве крайне правого депутата Карлы Замбелли. На встрече Болсонару, как утверждается, спросил Дельгатти, сможет ли он в рамках проверки безопасности оборудования взломать электронные урны для голосования. "Разговор шел и об урнах, и о выборах, и о целостности урн, и был очень техническим, пока президент мне не сказал: "Послушайте, я не понимаю техническую часть, я отправлю вас в минобороны, где вы все это объясните техникам", - сказал Дельгатти. На вопрос, предлагал ли ему экс-президент гарантии защиты, взломщик ответил утвердительно: "Да, получил, смысл был в том, что я получу помилование от президента ... Я ждал (предложения - ред.) этого помилования, и он (Болсонару) предложил его мне в тот день". Выступая в сенате, бразильский хакер также заверил, что во время встречи с Болсонару слышал, что правительству удалось прослушать мобильный телефон судьи верховного суда Александра Де Мораеса и что экс-президент предложил ему взять на себя ответственность за это беззаконие. Как сообщил Дельгатти, взлом судебной системы и ложный ордер в отношении судьи Мораеса был оплачен Замбелли - он получил от нее 40 тысяч реалов, или чуть более 8 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230720/mid-1885250779.html

https://ria.ru/20230630/bolsonaru-1881565328.html

бразилия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, жаир болсонару, бразилия