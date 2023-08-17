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СМИ: в Боливии 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.08.2023
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03:47 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/boliviya-1890521739.html
СМИ: в Боливии 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом
СМИ: в Боливии 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: в Боливии 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом
По меньшей мере 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом в Боливии, сообщает местное издание Deber со ссылкой на полицию. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T03:47
2023-08-17T03:47
в мире
боливия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом в Боливии, сообщает местное издание Deber со ссылкой на полицию. "Восемнадцать погибших и 20 раненых... итог аварии с участием автобуса межведомственной службы", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию. Как отмечается, автобус съехал с дороги на 80-м километре трассы Санта-Крус–Кочабамба, водитель получил ранения. По данным издания, среди погибших есть несовершеннолетние. Полиция проводит расследование для выяснения причин, по которым автобус съехал с дороги.
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в мире, боливия
В мире, Боливия
СМИ: в Боливии 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом

Deber: в Боливии 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом

© AP Photo / Dado GaldieriАвтомобиль скорой помощи в Боливии
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Dado Galdieri
Автомобиль скорой помощи в Боливии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом в Боливии, сообщает местное издание Deber со ссылкой на полицию.
"Восемнадцать погибших и 20 раненых... итог аварии с участием автобуса межведомственной службы", - говорится в сообщении издания со ссылкой на полицию.
Как отмечается, автобус съехал с дороги на 80-м километре трассы Санта-Крус–Кочабамба, водитель получил ранения. По данным издания, среди погибших есть несовершеннолетние.
Полиция проводит расследование для выяснения причин, по которым автобус съехал с дороги.
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