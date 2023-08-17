https://ria.ru/20230817/biznes-1890657731.html

Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в российскую юрисдикцию

Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в российскую юрисдикцию - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в российскую юрисдикцию

Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:25

2023-08-17T16:25

2023-08-17T17:09

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей... ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована", - говорится в перечне поручений. Срок – 30 ноября 2023 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.Также президент поручил до этого времени обеспечить запуск механизма, позволяющего восстановить российским лицам контроль над отечественными компаниями в случаях, когда такой контроль осуществляется через иностранные юрлица и фактически утрачен из-за недружественных действий в отношении РФ, российских граждан и организаций, в том числе за счет замены принадлежащих российским лицам акций холдингов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на акции российских компаний, входящих в такие холдинги.В начале августа Путин подписал закон, расширяющий возможности перерегистрации активов в специальных административных районах (САРах). Закон позволяет перевести в Россию активы иностранных компаний, редомициляция которых по закону "О международных компаниях и международных фондах" невозможна или существенно затруднена из-за международных санкций, говорилось в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230210/investitsii-1851165910.html

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Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия