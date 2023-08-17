https://ria.ru/20230817/bilayn-1890691752.html
"Билайн": средняя скорость интернета на МЦД-3 составила 17,5 Мбит/сек
"Билайн": средняя скорость интернета на МЦД-3 составила 17,5 Мбит/сек - РИА Новости, 17.08.2023
"Билайн": средняя скорость интернета на МЦД-3 составила 17,5 Мбит/сек
Технические специалисты "Билайна" провели проверку связи на новом МЦД-3, средняя скорость мобильного интернета по пути следования составила 17,5 Мбит/с,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:51
2023-08-17T18:51
2023-08-17T18:51
москва
билайн
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Технические специалисты "Билайна" провели проверку связи на новом МЦД-3, средняя скорость мобильного интернета по пути следования составила 17,5 Мбит/с, рассказали в пресс-службе оператора. Ранее в четверг президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Пассажирам будут доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК. Диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут, а благодаря пропуску в границах МЦД-3 составов дальнего пригорода, интервал в часы пик составит всего 5 минут. "Технические специалисты нашей компании провели проверку связи на новом диаметре. "Билайн" обеспечил качественную работу сети на всем протяжении МЦД-3. Средняя скорость мобильного интернета по пути следования составила 17,5 Мбит/с", - говорится в сообщении. В компании объяснили, что сейчас почти нет сервисов, которым для загрузки нужно более 12 Мбит/с: "здесь, скорее, важно, чтобы эти 10-12 Мбит/с абонент получал всегда и везде". Поэтому значения в 17,5 Мбит/с достаточно для комфортной работы всех сервисов. Также в "Билайне" добавили, что стабильную связь на МЦД-3 обеспечивают более 150 базовых станций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, билайн, московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин
Москва, Билайн, Московское центральное кольцо (МЦК), Сергей Собянин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Технические специалисты "Билайна" провели проверку связи на новом МЦД-3, средняя скорость мобильного интернета по пути следования составила 17,5 Мбит/с, рассказали в пресс-службе оператора.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру. Пассажирам будут доступны 41 остановочный пункт и 14 пересадок на метро, МЦД и МЦК
. Диаметральные поезда будут ходить раз в 10 минут, а благодаря пропуску в границах МЦД-3 составов дальнего пригорода, интервал в часы пик составит всего 5 минут.
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"Технические специалисты нашей компании провели проверку связи на новом диаметре. "Билайн" обеспечил качественную работу сети на всем протяжении МЦД-3. Средняя скорость мобильного интернета по пути следования составила 17,5 Мбит/с", - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что сейчас почти нет сервисов, которым для загрузки нужно более 12 Мбит/с: "здесь, скорее, важно, чтобы эти 10-12 Мбит/с абонент получал всегда и везде". Поэтому значения в 17,5 Мбит/с достаточно для комфортной работы всех сервисов.
Также в "Билайне" добавили, что стабильную связь на МЦД-3 обеспечивают более 150 базовых станций.