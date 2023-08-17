https://ria.ru/20230817/belorussiya-1890698153.html
Лукашенко раскритиковал утверждения о склонении Минска к участию в СВО
Лукашенко раскритиковал утверждения о склонении Минска к участию в СВО - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко раскритиковал утверждения о склонении Минска к участию в СВО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:23
2023-08-17T19:23
2023-08-17T19:28
россия
минск
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине, является полной глупостью."Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.Он подчеркнул, что "дополнительно 70 тысяч человек войск (белорусской армии - ред.) ничего не дадут". Лукашенко заявил, что у россиян "хватает живой силы и техники".
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890698267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, украина, белоруссия, александр лукашенко
Россия, Минск, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко раскритиковал утверждения о склонении Минска к участию в СВО
Лукашенко назвал данные о склонении Минска к участию в спецоперации глупостью
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине, является полной глупостью.
"Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Он подчеркнул, что "дополнительно 70 тысяч человек войск (белорусской армии - ред.) ничего не дадут". Лукашенко заявил, что у россиян "хватает живой силы и техники".
Лукашенко назвал условия для вступления Белоруссии в конфликт на Украине