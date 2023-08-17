https://ria.ru/20230817/belorussiya-1890698153.html

Лукашенко раскритиковал утверждения о склонении Минска к участию в СВО

Лукашенко раскритиковал утверждения о склонении Минска к участию в СВО - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко раскритиковал утверждения о склонении Минска к участию в СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:23

2023-08-17T19:23

2023-08-17T19:28

россия

минск

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения о том, что российское руководство якобы склоняет Минск к участию в специальной военной операции на Украине, является полной глупостью."Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.Он подчеркнул, что "дополнительно 70 тысяч человек войск (белорусской армии - ред.) ничего не дадут". Лукашенко заявил, что у россиян "хватает живой силы и техники".

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890698267.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, минск, украина, белоруссия, александр лукашенко