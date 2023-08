https://ria.ru/20230817/bayden-1890519839.html

Жуткое зрелище. Байден напугал всех одним действием

Жуткое зрелище. Байден напугал всех одним действием

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден использовал свой жуткий шепот, говоря об экономических достижениях, пишет издание Daily Mail.Газета обратила внимание на соответствующий видеоролик со встречи в Белом доме. На кадрах можно увидеть, как Байден, рассказывая об успехах своей экономической политики, заявил, что его курс был назван "байденомикой" газетами Financial Times и The Wall Street Journal, однако выразил неуверенность в том, что издания на тот момент использовали это слово в положительном ключе."Но знаете, что? Она работает", — заявил Байден, произнося эту фразу шепотом и с характерной улыбкой, наклонившись к микрофону.Как заметила Daily Mail, глава Белого дома использовал свой "жуткий шепот", чтобы продемонстрировать успех климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.Читатели газеты критически отреагировали на очередное нестандартное поведение президента США."Вероятно, тем же голосом он разговаривает с молодыми девушками", — написал Fred."Он живет в потустороннем мире", — сыронизировал Taofledermaus."Это шепот хищника", — заявил SorcererPrince."Он такой же отвратительный, как и люди, дергающие его за ниточки", — отметил Living the Jean."Этот парень становится все страннее и страннее", — посетовал WashingtonHgtsJohn.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.

