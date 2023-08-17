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Легендарная консерватория: экскурсия по зданию с Юрием Башметом - РИА Новости, 17.08.2023
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Культура
 
06:00 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/bashmet-1890441789.html
Легендарная консерватория: экскурсия по зданию с Юрием Башметом
Легендарная консерватория: экскурсия по зданию с Юрием Башметом - РИА Новости, 17.08.2023
Легендарная консерватория: экскурсия по зданию с Юрием Башметом
Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — это зал-статус со своими традициями и атмосферой. Так говорит о нем народный артист РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T06:00
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культура
культура
московская консерватория имени п. и. чайковского
юрий башмет
русское географическое общество
мстислав ростропович
петр чайковский
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — это зал-статус со своими традициями и атмосферой. Так говорит о нем народный артист СССР, альтист и дирижер, профессор Юрий Башмет, который ко дню рождения Русского географического общества в рамках акции "Лучший гид России" провел экскурсию по зданию. Истории о тех, кто поднимался на легендарную сцену, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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культура, московская консерватория имени п. и. чайковского, юрий башмет, русское географическое общество, мстислав ростропович, фото, петр чайковский, музыка, фото - культура, фото
Культура, Культура, Московская консерватория имени П. И. Чайковского, Юрий Башмет, Русское географическое общество, Мстислав Ростропович, Петр Чайковский, Музыка, Фото - Культура, Фото

Легендарная консерватория: экскурсия по зданию с Юрием Башметом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — это зал-статус со своими традициями и атмосферой. Так говорит о нем народный артист СССР, альтист и дирижер, профессор Юрий Башмет, который ко дню рождения Русского географического общества в рамках акции "Лучший гид России" провел экскурсию по зданию. Истории о тех, кто поднимался на легендарную сцену, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Московская консерватория открылась в 1866 году. Инициатором ее создания и сбора средств стал пианист Николай Рубинштейн.

Учебное заведение арендовало, а затем выкупило дом княгини Дашковой на Большой Никитской улице. Учащихся становилось больше и для них нужны были помещения. Решено было перестроить особняк.

"Небольшая часть с колоннами — единственное, что сохранилось с тех времен. Здание было совершенно другим", — говорит Башмет.

Большой зал открыли 7 апреля 1901 года.

Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Московская консерватория открылась в 1866 году. Инициатором ее создания и сбора средств стал пианист Николай Рубинштейн.

Учебное заведение арендовало, а затем выкупило дом княгини Дашковой на Большой Никитской улице. Учащихся становилось больше и для них нужны были помещения. Решено было перестроить особняк.

"Небольшая часть с колоннами — единственное, что сохранилось с тех времен. Здание было совершенно другим", — говорит Башмет.

Большой зал открыли 7 апреля 1901 года.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
1 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Консерватория носит имя первого преподавателя композиции — Петра Чайковского.

"Чайковский меня соблазнил и увел от Beatles", — признается дирижер.

Юрий Башмет проводит экскурсию по Большому залу Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Консерватория носит имя первого преподавателя композиции — Петра Чайковского.

"Чайковский меня соблазнил и увел от Beatles", — признается дирижер.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

"Я приехал звездой-гитаристом из Львова, а тут меня никто не знал. Решил с каждым из великих поздороваться. Я подходил и говорил "здравствуйте". Леонид Коган продемонстрировал, что меня не знает. Давид Федорович Ойстрах протянул руку, спросил, кто я, пожелал успехов. Мстислав Ростропович мчался, за ним море студентов. Я вышел навстречу. И он: "Друг дорогой!" Он никогда меня раньше не видел! Потащил меня в класс, освободил для меня место, посадил рядом, и я часа три просидел счастливым", — вспоминает маэстро.

Юрий Башмет проводит экскурсию по Большому залу Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

"Я приехал звездой-гитаристом из Львова, а тут меня никто не знал. Решил с каждым из великих поздороваться. Я подходил и говорил "здравствуйте". Леонид Коган продемонстрировал, что меня не знает. Давид Федорович Ойстрах протянул руку, спросил, кто я, пожелал успехов. Мстислав Ростропович мчался, за ним море студентов. Я вышел навстречу. И он: "Друг дорогой!" Он никогда меня раньше не видел! Потащил меня в класс, освободил для меня место, посадил рядом, и я часа три просидел счастливым", — вспоминает маэстро.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
3 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Большой зал консерватории входит в пятерку лучших по акустике в мире. Башмет рассказывает из личного опыта: пространство нервное, и очень ответственное.

"Ойстрах больше всего волновался именно в Большом зале консерватории. Уникальность его акустики в том, что исполнитель хорошо слышит себя на месте и одновременно со стороны, будто из последнего ряда", — поясняет маэстро.

Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Большой зал консерватории входит в пятерку лучших по акустике в мире. Башмет рассказывает из личного опыта: пространство нервное, и очень ответственное.

"Ойстрах больше всего волновался именно в Большом зале консерватории. Уникальность его акустики в том, что исполнитель хорошо слышит себя на месте и одновременно со стороны, будто из последнего ряда", — поясняет маэстро.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
4 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Дирижер вспоминает, как студентом штурмовал фойе Большого зала, чтобы попасть на концерт.

"Ойстрах и Рихтер играют Сонату Бетховена или Тройной концерт с Ростроповичем. Билетов нет. Собирались, брались за руки и штурмом брали ступеньки. Ломались перила, — шутит он. — И все-таки нам удавалось посещать эти концерты".

Большой зал Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Дирижер вспоминает, как студентом штурмовал фойе Большого зала, чтобы попасть на концерт.

"Ойстрах и Рихтер играют Сонату Бетховена или Тройной концерт с Ростроповичем. Билетов нет. Собирались, брались за руки и штурмом брали ступеньки. Ломались перила, — шутит он. — И все-таки нам удавалось посещать эти концерты".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
5 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Сегодня Юрий Башмет и его коллективы чувствуют себя на сцене Большого зала как дома. Но так было не всегда: альт требовалось утвердить как сольный инструмент на равных со скрипкой, виолончелью, роялем.

"Я долго добивался разрешения дать сольный концерт в этом зале и сам волновался: а придут ли люди? Вышел — увидел аншлаг. Было ответственно, нервно, но хорошо. Раз уже была взята такая высота, то дальше Карнеги-холл, Ла Скала, Музикферайн, Токио, Австралия были важны, но второстепенны", — отмечает музыкант.

Юрий Башмет проводит экскурсию по Большому залу Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Сегодня Юрий Башмет и его коллективы чувствуют себя на сцене Большого зала как дома. Но так было не всегда: альт требовалось утвердить как сольный инструмент на равных со скрипкой, виолончелью, роялем.

"Я долго добивался разрешения дать сольный концерт в этом зале и сам волновался: а придут ли люди? Вышел — увидел аншлаг. Было ответственно, нервно, но хорошо. Раз уже была взята такая высота, то дальше Карнеги-холл, Ла Скала, Музикферайн, Токио, Австралия были важны, но второстепенны", — отмечает музыкант.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
6 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Для Большого зала художник Николай Бодаревский написал 14 портретов композиторов. В 1950-е в правительстве постановили, что необходимо добавить больше "русскости" и заменить портреты Генделя, Глюка, Мендельсона и Гайдна на Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и почему-то поляка Шопена.

Портреты Мендельсона и Гайдна вывесили справа от центрального входа в зал, а изображенияГенделя и Глюка были утрачены.

Портреты в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Для Большого зала художник Николай Бодаревский написал 14 портретов композиторов. В 1950-е в правительстве постановили, что необходимо добавить больше "русскости" и заменить портреты Генделя, Глюка, Мендельсона и Гайдна на Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и почему-то поляка Шопена.

Портреты Мендельсона и Гайдна вывесили справа от центрального входа в зал, а изображенияГенделя и Глюка были утрачены.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
7 из 8
© РИА Новости / Сергей Пятаков

На серьезной и ответственной сцене было место и шуткам, в том числе политическим. Одну из них рассказывает Башмет:

"Ростропович давал последний концерт перед как бы навсегда выездом за границу. Я был в студенческом оркестре. На генеральной репетиции в зале было много людей, в том числе так называемые "в штатском". В полной тишине, когда растворились все звуки, Ростропович медленно поднял руку и говорит: "И все же гениален был наш Ильич! Я имею в виду Петра Ильича". И показал на портрет".

Бюст Мстислава Ростроповича в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

На серьезной и ответственной сцене было место и шуткам, в том числе политическим. Одну из них рассказывает Башмет:

"Ростропович давал последний концерт перед как бы навсегда выездом за границу. Я был в студенческом оркестре. На генеральной репетиции в зале было много людей, в том числе так называемые "в штатском". В полной тишине, когда растворились все звуки, Ростропович медленно поднял руку и говорит: "И все же гениален был наш Ильич! Я имею в виду Петра Ильича". И показал на портрет".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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