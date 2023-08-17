Легендарная консерватория: экскурсия по зданию с Юрием Башметом

Московская консерватория открылась в 1866 году. Инициатором ее создания и сбора средств стал пианист Николай Рубинштейн.

Учебное заведение арендовало, а затем выкупило дом княгини Дашковой на Большой Никитской улице. Учащихся становилось больше и для них нужны были помещения. Решено было перестроить особняк.

"Небольшая часть с колоннами — единственное, что сохранилось с тех времен. Здание было совершенно другим", — говорит Башмет.

Большой зал открыли 7 апреля 1901 года.