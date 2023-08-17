Рейтинг@Mail.ru
Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 17.08.2023 (обновлено: 21:12 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/avtobusy-1890703605.html
Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России
Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России - РИА Новости, 17.08.2023
Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России
Минтранс РФ планирует обеспечить поставку более 600 автобусов различных классов в новые регионы страны в 2023 году, сообщил глава министерства Виталий Савельев. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:07
2023-08-17T21:12
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_afd3b8cd2be876c74b28e7aa7b4f8189.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ планирует обеспечить поставку более 600 автобусов различных классов в новые регионы страны в 2023 году, сообщил глава министерства Виталий Савельев."В части новых территорий также проводим работу в части обновления общественного транспорта. В 2022 году обеспечена передача порядка 400 автобусов различных классов, более 460 школьных автобусов. В текущем году по линии Минтранса запланирована передача ещё более 600 автобусов различных классов", - сказал он в ходе заседания президиума госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента РФ.
https://ria.ru/20230809/rzhd-1888967747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821147324_0:36:910:718_1920x0_80_0_0_f77aa3317c603d6ee6758ad6cc1b19e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России

Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Автобусы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ планирует обеспечить поставку более 600 автобусов различных классов в новые регионы страны в 2023 году, сообщил глава министерства Виталий Савельев.
"В части новых территорий также проводим работу в части обновления общественного транспорта. В 2022 году обеспечена передача порядка 400 автобусов различных классов, более 460 школьных автобусов. В текущем году по линии Минтранса запланирована передача ещё более 600 автобусов различных классов", - сказал он в ходе заседания президиума госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента РФ.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
РЖД стали продавать на своем сайте билеты на самолеты и автобусы
9 августа, 03:01
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала