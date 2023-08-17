https://ria.ru/20230817/avtobusy-1890703605.html

Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России

Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России - РИА Новости, 17.08.2023

Более 600 автобусов планируется поставить в новые регионы России

Минтранс РФ планирует обеспечить поставку более 600 автобусов различных классов в новые регионы страны в 2023 году, сообщил глава министерства Виталий Савельев. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:07

2023-08-17T20:07

2023-08-17T21:12

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ планирует обеспечить поставку более 600 автобусов различных классов в новые регионы страны в 2023 году, сообщил глава министерства Виталий Савельев."В части новых территорий также проводим работу в части обновления общественного транспорта. В 2022 году обеспечена передача порядка 400 автобусов различных классов, более 460 школьных автобусов. В текущем году по линии Минтранса запланирована передача ещё более 600 автобусов различных классов", - сказал он в ходе заседания президиума госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента РФ.

https://ria.ru/20230809/rzhd-1888967747.html

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