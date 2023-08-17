https://ria.ru/20230817/amerika-1890680361.html

Херш рассказал о провалах во внешней политике США

Херш рассказал о провалах во внешней политике США - РИА Новости, 17.08.2023

Херш рассказал о провалах во внешней политике США

Американские дипломаты не добились успеха ни в урегулировании конфликта на Украине, ни в ситуации с Нигером, где к власти пришли мятежники, пишет американский... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:52

2023-08-17T17:52

2023-08-17T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

сша

нигер

россия

сеймур херш

виктория нуланд

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 авг - РИА НОВОСТИ. Американские дипломаты не добились успеха ни в урегулировании конфликта на Украине, ни в ситуации с Нигером, где к власти пришли мятежники, пишет американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш на площадке SubStack. В начале августа в Джидде проходили переговоры по Украине, на которые не пригласили представителей России. Как сообщил Хершу представитель разведки США, этот саммит был детищем советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, намеревавшегося выставить встречу "как собрание стран свободного мира после унизительного разгрома ненавистного врага". Как отмечает источник Херша, жемчужиной в короне должна была стать безоговорочная капитуляция России перед Владимиром Зеленским после молниеносного весеннего наступления. "Они (администрация США - ред.) даже планировали суд, похожий на Нюрнбергский процесс (над немецкими нацистами после Второй мировой войны - ред.), с Джейком (Салливаном) в качестве нашего представителя… Прибыли 40 стран, и все, кроме шести, искали бесплатную еду после закрытия Одессы (приостановки участия РФ в зерновой сделке - ред.)", - сказал он Хершу. Затем состоялся визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер, где вследствие мятежа к власти пришли военные, отстранившие президента Мохамеда Базума. Как считает Херш, Нуланд "вытянула короткую соломинку" и отправилась в Нигер посмотреть, что Соединенные Штаты могут сохранить из своих активов после мятежа. При этом западные СМИ отмечали, что визит Нуланд оказался безрезультатным. По словам представителя разведки, "Виктория отправилась защищать нигерийских владельцев урана от русских варваров, но вместо этого получила приветствие большим средним пальцем". "Переворот в Нигере рассматривается живущими в регионе не в контексте отношений Востока и Запада, а как давно необходимый отказ от французского экономического и политического контроля", - полагает журналист. При этом Херш добавил, что подобные события могут еще неоднократно повториться в других африканских странах под французским влиянием. По словам представителя разведки, неудача постигла и госсекретаря Энтони Блинкена, который хотел стать посредником в установлении мира между Украиной и Россией "как (бывший госсекретарь) Киссинджер в Париже (в свое время Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора по итогам Вьетнамской войны - ред.)", но оказался к этому не готов. На фоне неуверенных шагов Блинкена президент США Джо Байден пригласил в свой кабинет главу ЦРУ Уильяма Бернса, который, однако, не заменит текущего госсекретаря на посту, полагает Херш.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888825447.html

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, нигер, россия, сеймур херш, виктория нуланд, центральное разведывательное управление (цру), энтони блинкен