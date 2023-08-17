https://ria.ru/20230817/aliexpress-1890681300.html

Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны

Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны - РИА Новости, 17.08.2023

Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:57

2023-08-17T17:57

2023-08-17T17:57

россия

украина

экономика

технологии

aliexpress

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. "НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Отмечается, что по состоянию на 2023 год компания продолжает вести дела в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров, прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей. В НАПК уточнили, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.

https://ria.ru/20230213/bespilotniki-1851654870.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, экономика, технологии, aliexpress