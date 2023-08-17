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Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны - РИА Новости, 17.08.2023
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17:57 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/aliexpress-1890681300.html
Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны
Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны - РИА Новости, 17.08.2023
Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:57
2023-08-17T17:57
россия
украина
экономика
технологии
aliexpress
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ. "НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Отмечается, что по состоянию на 2023 год компания продолжает вести дела в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров, прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей. В НАПК уточнили, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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россия, украина, экономика, технологии, aliexpress
Россия, Украина, Экономика, Технологии, AliExpress
Украина внесла Alibaba Group в список спонсоров войны

Украина внесла компанию-владельца AliExpress в список спонсоров войны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШоу-рум Aliexpress в Москве
Шоу-рум Aliexpress в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Шоу-рум Aliexpress в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило, что внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, в список "международных спонсоров войны" из-за сотрудничества с РФ.
"НАПК внесло китайскую группу компаний Alibaba Group Holding Limited в перечень международных спонсоров войны из-за того, что она продолжает работать в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Владельцем ООО "Алибаба.КОМ (РУ)" является зарегистрированная в Сингапуре компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Отмечается, что по состоянию на 2023 год компания продолжает вести дела в России, предоставляя международную площадку для продажи зарубежных товаров, прибыль за прошлый год составила 16,3 миллиарда рублей.
В НАПК уточнили, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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