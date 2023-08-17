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Талибы заявили, что афганская нация не нуждается в политических партиях
Талибы заявили, что афганская нация не нуждается в политических партиях - РИА Новости, 17.08.2023
Талибы заявили, что афганская нация не нуждается в политических партиях
Политические партии несовместимы с законами шариата и народ в них не нуждается, заявил исполняющий обязанности главы минюста Афганистана в правительстве талибов РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T02:24
2023-08-17T02:24
2023-08-17T02:24
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кабул (город)
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КАБУЛ, 17 авг - РИА Новости. Политические партии несовместимы с законами шариата и народ в них не нуждается, заявил исполняющий обязанности главы минюста Афганистана в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Абдул Хаким Шараи. "Политические партии не имеют религиозной формы и не отвечают интересам нации, да и сама нация в них не нуждается. Наш... опыт доказал, что разрушение нации в той степени, в которой оно произошло, случилось из-за этих самых политических партий", - заявил он на пресс-конференции. Также Абдул Хаким Шараи отметил, что политические партии не соответствуют законам шариата. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Мохаммад Хасан Ахунд, ООН
Талибы заявили, что афганская нация не нуждается в политических партиях
Представитель "Талибана" заявил, что афганцы не нуждается в политических партиях