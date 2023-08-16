https://ria.ru/20230816/zernokhranilische-1890334261.html

В Одесской области повреждены склады и зернохранилища

В Одесской области повреждены склады и зернохранилища - РИА Новости, 16.08.2023

В Одесской области повреждены склады и зернохранилища

Складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Измаила в Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T08:35

2023-08-16T08:35

2023-08-16T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Измаила в Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. "В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", - написал Кипер. В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html

одесская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф