В Одесской области повреждены склады и зернохранилища
В Одесской области повреждены склады и зернохранилища одного из портов Измаила
© Фото : Оперативное командование "Юг"Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины. 16 августа 2023
© Фото : Оперативное командование "Юг"
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины. 16 августа 2023
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Измаила в Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.
Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области.
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"В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", - написал Кипер.
В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.