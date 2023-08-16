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В Одесской области повреждены склады и зернохранилища - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:35 16.08.2023 (обновлено: 10:27 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/zernokhranilische-1890334261.html
В Одесской области повреждены склады и зернохранилища
В Одесской области повреждены склады и зернохранилища - РИА Новости, 16.08.2023
В Одесской области повреждены склады и зернохранилища
Складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Измаила в Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:35
2023-08-16T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Измаила в Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале. Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области. "В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", - написал Кипер. В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230816/ssha-1889986490.html
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в мире, одесская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
В Одесской области повреждены склады и зернохранилища

В Одесской области повреждены склады и зернохранилища одного из портов Измаила

© Фото : Оперативное командование "Юг"Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины. 16 августа 2023
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины. 16 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Оперативное командование "Юг"
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины. 16 августа 2023
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Складские помещения и зернохранилища повреждены в одном из портов Измаила в Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.
Ранее в среду украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области.
«
"В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС", - написал Кипер.
В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники в Измаиле сообщил РИА Новости, что база техобслуживания украинского флота в Измаиле, где ремонтировались украинские военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза были поражены в результате российских ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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