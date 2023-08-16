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На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России - РИА Новости, 16.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:30 16.08.2023 (обновлено: 06:32 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/zelenskiy-1890326829.html
На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России
На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России - РИА Новости, 16.08.2023
На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале сравнил Владимира Зеленского с "жабой из грязи" из-за отсутствия должной подготовки и... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:30
2023-08-16T06:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьков
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале сравнил Владимира Зеленского с "жабой из грязи" из-за отсутствия должной подготовки и неспособности ответить на удары России."Львов оказался абсолютно не прикрыт, и по Ивано-Франковщине опять ударили. (Российские войска. — Прим. ред.) наступают на Купянск, наступают на Лиман, наступают на Харьков. Зеленский ничего не может сделать. &lt;…&gt; Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла или какая-та "*****" куда-то сумела переместиться, от этого ведь она не стала королем, вождем или генеральным управителем. У "*****" не может добавиться мозгов", — заявил Соскин, используя в отношении Зеленского непристойные выражения.По мнению эксперта, Зеленский обязан в ближайшее время дать ответ."Если сейчас Зеленский ничего не ответит, значит он слабак. Ему надо тогда идти в отставку", — подытожил Соскин.Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК.В ведомстве также заявляли, что военные продолжают наступление на Купянском участке фронта. Как уточнили в Минобороны, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом отрезке передовой. В начале августа стало известно об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html
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в мире, россия, украина, харьков, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьков, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России

Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского "жабой из грязи" после ударов России

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале сравнил Владимира Зеленского с "жабой из грязи" из-за отсутствия должной подготовки и неспособности ответить на удары России.
"Львов оказался абсолютно не прикрыт, и по Ивано-Франковщине опять ударили. (Российские войска. — Прим. ред.) наступают на Купянск, наступают на Лиман, наступают на Харьков. Зеленский ничего не может сделать. <…> Если лягушка находилась в грязи, даже если эта лягушка-жаба допрыгнула до президентского кресла или какая-та "*****" куда-то сумела переместиться, от этого ведь она не стала королем, вождем или генеральным управителем. У "*****" не может добавиться мозгов", — заявил Соскин, используя в отношении Зеленского непристойные выражения.
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По мнению эксперта, Зеленский обязан в ближайшее время дать ответ.
«
"Если сейчас Зеленский ничего не ответит, значит он слабак. Ему надо тогда идти в отставку", — подытожил Соскин.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесли ракетный удар по ключевым предприятиям украинского ВПК.
В ведомстве также заявляли, что военные продолжают наступление на Купянском участке фронта. Как уточнили в Минобороны, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом отрезке передовой. В начале августа стало известно об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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