https://ria.ru/20230816/zayavki-1890256576.html
Прием заявок на получение субсидии на профподготовку завершится 25 августа
Прием заявок на получение субсидии на профподготовку завершится 25 августа - РИА Новости, 16.08.2023
Прием заявок на получение субсидии на профподготовку завершится 25 августа
Прием заявок от московских компаний и индивидуальных предпринимателей на компенсацию части затрат на обучение сотрудников завершается 25 августа, сообщает АНО... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T08:00
2023-08-16T08:00
2023-08-16T08:00
экономика
москва
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
ано «развитие человеческого капитала»
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890255815_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_46f025cf226e084fed3758767eb93a12.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Прием заявок от московских компаний и индивидуальных предпринимателей на компенсацию части затрат на обучение сотрудников завершается 25 августа, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала". Субсидия предоставляется частным компаниям и ИП Москвы, за исключением государственных и муниципальных учреждений, на обучение сотрудников, с которыми заключены трудовые договоры, и которое продолжается или закончилось в период с 1 января 2022 года до дня подачи заявки.Размер субсидии составит до 95% от затрат претендента, но не более 120 тысяч рублей за один год обучения на одного обучающегося. При этом сумма на одну компанию не может превышать 10 миллионов рублей.Субсидию могут получить организации, которые обучали своих специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, а также креативной индустрии и сфере услуг. Также субсидированию подлежат все специальности среднего профессионального образования, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.Затраты на дополнительное профессиональное образование кадров компенсирует департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Москвы."В связи с тем, что рынок труда непрерывно меняется, и в мире ежегодно появляется множество новых профессий, город постоянно испытывает потребность в высококвалифицированных кадрах. Работодатели вынуждены обучать сотрудников за свой счет, и помочь им в этом призвана субсидия 618. За время существования меры было одобрено более 740 заявок, причем некоторые компании успели воспользоваться этой субсидией неоднократно", — приводится в сообщении комментарий руководителя ДПИР Алексея Фурсина.Полная информация о порядке предоставления субсидий размещена на сайтах i.moscow и "Меры приняты!".С момента запуска в 2020 году субсидия позволила московским предприятиям возместить 223 миллиона рублей на обучение. Больше половины из них – 127 миллионов рублей – город направил в 2022 году.
https://ria.ru/20230731/forum-1887316756.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890255815_660:239:3072:2048_1920x0_80_0_0_009e0c1162c1308e8a2f3c0e5a99811f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), ано «развитие человеческого капитала»
Экономика, Москва, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), АНО «Развитие человеческого капитала»
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Прием заявок от московских компаний и индивидуальных предпринимателей на компенсацию части затрат на обучение сотрудников завершается 25 августа, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала".
Субсидия предоставляется частным компаниям и ИП Москвы
, за исключением государственных и муниципальных учреждений, на обучение сотрудников, с которыми заключены трудовые договоры, и которое продолжается или закончилось в период с 1 января 2022 года до дня подачи заявки.
Московский урбанистический форум: развлечение, отдых, новые профессии
Размер субсидии составит до 95% от затрат претендента, но не более 120 тысяч рублей за один год обучения на одного обучающегося. При этом сумма на одну компанию не может превышать 10 миллионов рублей.
Субсидию могут получить организации, которые обучали своих специалистов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в области информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, а также креативной индустрии и сфере услуг. Также субсидированию подлежат все специальности среднего профессионального образования, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
Затраты на дополнительное профессиональное образование кадров компенсирует департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Москвы.
"В связи с тем, что рынок труда непрерывно меняется, и в мире ежегодно появляется множество новых профессий, город постоянно испытывает потребность в высококвалифицированных кадрах. Работодатели вынуждены обучать сотрудников за свой счет, и помочь им в этом призвана субсидия 618. За время существования меры было одобрено более 740 заявок, причем некоторые компании успели воспользоваться этой субсидией неоднократно", — приводится в сообщении комментарий руководителя ДПИР Алексея Фурсина
.
Полная информация о порядке предоставления субсидий размещена на сайтах i.moscow
и "Меры приняты!"
.
С момента запуска в 2020 году субсидия позволила московским предприятиям возместить 223 миллиона рублей на обучение. Больше половины из них – 127 миллионов рублей – город направил в 2022 году.