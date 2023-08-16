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На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 16.08.2023 (обновлено: 14:23 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890399370.html
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.08.2023
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ
Украинские военнослужащие за сутки на запорожском направлении потеряли до 170 солдат, три броневика и американскую артсистему М777, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T14:12
2023-08-16T14:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки на запорожском направлении потеряли до 170 солдат, три броневика и американскую артсистему М777, сообщили в среду в Минобороны РФ."За сутки потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области.Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Кирово Запорожской области.
https://ria.ru/20230816/miny-1890392998.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ

Минобороны: на Запорожском направлении за сутки отразили две атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки на запорожском направлении потеряли до 170 солдат, три броневика и американскую артсистему М777, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"За сутки потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области.
Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Кирово Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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