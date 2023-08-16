https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890399370.html

На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ

На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.08.2023

На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ

Украинские военнослужащие за сутки на запорожском направлении потеряли до 170 солдат, три броневика и американскую артсистему М777, сообщили в среду в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T14:12

2023-08-16T14:12

2023-08-16T14:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки на запорожском направлении потеряли до 170 солдат, три броневика и американскую артсистему М777, сообщили в среду в Минобороны РФ."За сутки потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Работино и Вербового в Запорожской области.Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады украинских военных в районе населенного пункта Кирово Запорожской области.

https://ria.ru/20230816/miny-1890392998.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность