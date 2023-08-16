https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890349678.html

Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева

Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева - РИА Новости, 16.08.2023

Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "политикой оккупантов" переименование улиц в подконтрольном киевским... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:36

2023-08-16T10:36

2023-08-16T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

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владимир рогов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "политикой оккупантов" переименование улиц в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье. "Это четкая политика оккупантов и лишний раз подтверждает, что нынешний режим является оккупационным для моего родного города Запорожье", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, город Запорожье исторически является русским городом и многие его название связаны с Российской империей и Советским Союзом. "Тот факт, что переименовываются улицы, сносятся памятники и прочие действия, подтверждает, что идет попытка переписать историю", - сказал Рогов, добавив, что после освобождения города от украинской оккупации все исторические названия снова будут возвращены. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html

https://ria.ru/20230420/pamyatnik-1866742647.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, запорожье, запорожская область, владимир рогов, ситуация в днр и лнр