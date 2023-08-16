Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/zaporozhe-1890349678.html
Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева
Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева - РИА Новости, 16.08.2023
Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "политикой оккупантов" переименование улиц в подконтрольном киевским... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:36
2023-08-16T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожье
запорожская область
владимир рогов
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_425df5a83effd05a3925286368e19d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "политикой оккупантов" переименование улиц в подконтрольном киевским властям городе Запорожье. Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье. "Это четкая политика оккупантов и лишний раз подтверждает, что нынешний режим является оккупационным для моего родного города Запорожье", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, город Запорожье исторически является русским городом и многие его название связаны с Российской империей и Советским Союзом. "Тот факт, что переименовываются улицы, сносятся памятники и прочие действия, подтверждает, что идет попытка переписать историю", - сказал Рогов, добавив, что после освобождения города от украинской оккупации все исторические названия снова будут возвращены. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html
https://ria.ru/20230420/pamyatnik-1866742647.html
россия
украина
запорожье
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_699db22d9c3c37d74f5fc5b7659a2ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, запорожье, запорожская область, владимир рогов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов прокомментировал переименование улиц Запорожья ставленниками из Киева

Рогов: киевские ставленники ведут в городе Запорожье политику оккупантов

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал "политикой оккупантов" переименование улиц в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.
Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что почти семьдесят улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, переименованы в подконтрольном Киеву Запорожье.
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье
16 июня, 07:19
"Это четкая политика оккупантов и лишний раз подтверждает, что нынешний режим является оккупационным для моего родного города Запорожье", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, город Запорожье исторически является русским городом и многие его название связаны с Российской империей и Советским Союзом.
"Тот факт, что переименовываются улицы, сносятся памятники и прочие действия, подтверждает, что идет попытка переписать историю", - сказал Рогов, добавив, что после освобождения города от украинской оккупации все исторические названия снова будут возвращены.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Памятник участникам освобождения Запорожья от нацистских оккупантов - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Рогов: в Запорожье хотят снести памятник освободителям города от нацистов
20 апреля, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала